Savona. Taglio del nastro questa mattina a Savona per l’aula magna dell’istituto Ferraris-Pancaldo intitolata a Paolo Borsellino.

Presente all’evento, oltre al dirigente scolastico, il sindaco Ilaria Caprioglio e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, anche la figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel luglio del 1992, Fiammetta Borsellino.

All’inaugurazione gli studenti dell’istituto savonese e molte altre autorità civili e militari della provincia, che hanno presenziato all’inaugurazione della nuova aula.

Fiammetta Borsellino ha incontrato proprio gli studenti in un dibattito sull’attività del padre: “Mio padre ha lottato per il diritto alla verità, che riguarda tutti noi. Mio padre in un suo momento di grande entusiasmo diceva… ‘La gente fa il tifo per noi…’, ed è stato un momento importante perché dava una speranza alle persone comuni”.

“Ha dato un valore alla denuncia, ha dato coscienza alle persone di determinati problemi. Mio padre ha lottato per dare fiducia alla magistratura e allo Stato. L’attentato è stata una bomba, un copione che ha continuato a ripetersi contro coloro che si sono battuti contro la mafia… Oggi sono i giovani i veri protagonisti, quei giovani in cui mio padre nutriva molte aspettative e ottimismo”.