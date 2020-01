Savona, auto cappottata in corso Ricci: intervento dei Vigili del Fuoco

Savona. È di un’auto ribaltata e di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto pochi minuti fa a Savona, in corso Ricci.

Secondo quanto riferito, il veicolo si sarebbe cappottato (per cause ancora da accertare) lungo la via che costeggia il torrente Letimbro.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Savona e una squadra dei Vigili del Fuoco. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.