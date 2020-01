Savona, approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Savona. “Come da abbligo di legge prevede ogni anni il 30 di Gennaio l’Amministrazione Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale savonese.

Spiegano dal comune: “Il documento riporta una sintesi del monitoraggio delle attività svolte nello scorso anno con la previsione dell’attività che sarà svolta dall’amministrazione nel prossimo triennio inserendo le novità discendenti dalla programmazione delineata dall’autorità nazionale nel corso dello scorso anno ossia le normative in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale reddituale degli incarichi di alta amministrazione che la giunta comunale ha già affrontato con delibera del novembre dello scorso anno; in materia di rotazione straordinaria. Ed inoltre è stato implementatato rispetto al 2019 il regolamento sull’accesso generale (documentale-civico e consigliare)”.

“E’ un lavoro importante svolto dagli uffici che ha l’obiettivo di mappare il rischio e le contromisure da assumersi in conformità alle direttive del piano nazionale anticorruzione-spiega Andrea Sotgiu l’Assessore Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza- siamo soddisfatti del l’attività appronfondita e puntuale svolta dagli uffici, una pianificazione importante per combattere in modo preventivo la corruzione e per dare attuazione ai principi di trasparenza amministrativa, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi provvedimenti adottati in materia di accesso agli atti e di pubblicazione dei dati patrimoniali”