Savona, appello per ritrovare “Mina”: randagia adottata dal canile

Savona. Il 14 gennaio, alle ore 19.20, nei giardini di corso Vittorio Veneto, nei pressi delle scuole, è scappata “Mina”. Ecco l’appello dei proprietari del cane: “Si chiede la massima collaborazione da parte di chi la vedesse, telefonando ai numeri presenti nel volantino o al 112. Il cane è stato adottato un mese fa dal canile di Savona ed essendo una randagia è molto impaurita e difficilmente avvicinabile”.

“Ogni informazione utile può essere fondamentale per il suo ritrovamento”.

“Le zone maggiormente frequentate da Mina sono: Fornaci, via Nizza, corso Vittorio Veneto, via Carissimo e Crotti, via Bourniquez, zona Santa Rita, la stazione e anche la zona ex Tamoil”.

“Si offre lauta ricompensa per il ritrovamento” concludono i proprietari, che hanno posizionato diversi volantini nelle zone cittadine nella speranza di avvistamenti e contatti.

Bea: 3298025543

Ale: 3479758521