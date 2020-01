Sanità, proposta di Muzio (Fi): “Estendere in tutta la Regione esperienza della medicina integrata”

Regione. “I risultati straordinari ottenuti dal progetto di medicina integrata condotto presso l’ospedale Gallino di Pontedecimo dal prof. Edoardo Rossi sotto la regia organizzativa di Piero Randazzo mostrano che questo tipo di esperienza merita di essere sempre più valorizzato ed esteso a tutto il territorio regionale”.

E’ quanto ha dichiarato Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale e membro della Commissione Sanità, intervenendo stamane al convegno sulla medicina integrata svoltosi a Genova Quarto presso i locali dell’ASL3 nell’ex ospedale psichiatrico.

“Rinnovo il mio impegno in tal senso in Consiglio Regionale e in Commissione Sanità. Auspico che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possano essere rinvenute le risorse per procedere in questa direzione”, ha proseguito.

“Ho conosciuto la medicina integrata alcuni anni fa per motivi famigliari ed ho scoperto presso l’ambulatorio dell’ospedale Gallino un’umanità, una professionalità, un amore per il malato che mi hanno commosso. Ho potuto apprezzare l’approccio olistico della medicina integrata, volto a migliorare il benessere fisico, emotivo e psicologico della persona; la fusione tra quanto di più efficace può offrire la medicina accademica e i presìdi consolidati ed acclarati della medicina complementare; la capacità di far diventare i pazienti partecipi al processo di cura. Il tutto con l’obiettivo di ridurre gli effetti avversi delle terapie, in particolare della chemio”.

“Il Consiglio Regionale guarda con grande attenzione a questa esperienza, che sta diventando un punto di riferimento e di speranza per tante persone colpite da malattie rare od oncoematologiche. Ricordo che nel 2017, in sede di discussione ed approvazione del vigente Piano Socio Sanitario, che è stato oggetto di accesa divisione politica, sul tema della medicina integrata si sono invece registrate unanimità di vedute e unità d’intenti, con l’approvazione di una risoluzione da me proposta e sottoscritta trasversalmente dalle altre forze politiche, finalizzata a valorizzare questa esperienza e, ove possibile, estenderla a tutto il territorio regionale. Il mio auspicio è che si prosegua con sempre maggiore determinazione questo percorso”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.