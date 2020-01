“Sagre plastic free”, il Comune di Albenga replica a Ciangherotti: “Percorso già iniziato”

Albenga. “Come per le elezioni comunali, anche sul tema del ‘plastic free’ Ciangherotti arriva sempre dopo di noi. La sua capacità di provare ad appropriarsi poi del lavoro fatto dagli altri, inoltre, ha davvero qualcosa di straordinario… purtroppo per lui, in questo come in tutti gli altri casi, sono i fatti a smentirlo sempre”. E’ la replica dell’amministrazione comunale di Albenga al consigliere comunale Eraldo Ciangherotti che oggi ha proposto di obbligare gli organizzatori di sagre a rendere i loro eventi, appunto, “plastic free”.

“Nei mesi scorsi – raccontano – non solo l’amministrazione ha annunciato la volontà di lavorare per provare ad anticipare anche ad Albenga, come avvenuto in altre città limitrofe, l’entrata in vigore della direttiva europea che prevede dal 2021 la messa al bando delle plastiche usa e getta, ma ha già incontrato alcuni i rappresentanti delle sagre, proprio per trovare insieme la via migliore per raggiungere questo importante obbiettivo”.

“Fa poi davvero sorridere la pretesa di Ciangherotti di obbligare i cittadini a fare qualche cosa – insistono dal Comune – Vorremmo ricordare al consigliere di minoranza infatti che, per amministrare, i progetti debbono essere condivisi con persone e realtà produttive e non imposti tramite obblighi come lui suggerisce. Chissà, magari è proprio per questo suo modo di fare che i cittadini di Albenga l’hanno bocciato sia alle elezioni amministrative del 2014 che a quelle del 2019”.

“Come fatto fin qui, l’amministrazione continuerà a lavorare con grande attenzione su temi come la tutela ambientale e la salute dei cittadini – conclude il Comune – Stia quindi tranquillo il signor Ciangherotti, continui pure a pubblicizzare legittimamente il suo studio dentistico in tutti i modi che ritiene più corretti, ma se davvero ha a cuore il bene dei cittadini e non cerca solo di ritagliarsi un po’ di pubblicità personale, eviti le continue polemiche che fanno solo male all’immagine della nostra città e accolga positivamente le proposte che a breve verranno presentate dall’amministrazione su questi temi, senza fare scatti in avanti e senza attribuirsi meriti che non gli spettano per nulla”.