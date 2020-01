Sant’Olcese. Il Savona Rugby non passa a Sant’Olcese, dove i padroni di casa dell’Amatori Genova chiudono l’incontro con una meta di differenza, imponendosi 12 a 7.

Un match inutile ai fini della classifica, giocato da entrambe le squadre con abnegazione ma a ritmo ridotto. L’Amatori, sul campo di casa, ha premuto un po’ di più sull’acceleratore ed ha siglato la meta della vittoria; il Savona ha cercato di recuperare ma sarebbe servita maggiore concentrazione per ribaltare il risultato e pertanto non è riuscito ad evitare la prima sconfitta,

Entrambe le squadre hanno giocato il proprio rugby, disturbate dal forte vento. Molto gioco alla mano quindi e pochi calci di spostamento, altrimenti ingestibili. Partita è stata; l’incontro ha vissuto di molto movimento, alcuni sprazzi pregevoli e una punta di competitività fra le squadre che ha dato qualche emozione, ben lontana, a memoria collettiva, dalle battaglie degli anni scorsi.

D’altronde, per quanto si scenda in campo per dare il meglio, il retropensiero della Poule Promozione ad inizio imminente frena l’agonismo rimandandolo ai veri scontri che coinvolgeranno a breve le squadre liguri con le piemontesi.

Nella Poule A la classifica vede rispettivamente alle prime tre posizioni il Novara, il Rivoli ed il San Mauro; queste tre compagini saranno le avversarie con le quali discutere di Serie B per Cus Pavia, Savona ed Amatori Genova.

A questo punto resta ancora da giocare l’incontro fra Savona e Amatori Genova alla Fontanassa, recupero della prima giornata di ritorno; a meno di novità dalla Federazione le due squadre dovrebbero affrontarsi domenica 2 febbraio.

In classifica il Savona sale a quota 28 punti e si mantiene in seconda posizione; i blaugrana si portano a 24. In vetta c’è sempre il Cus Pavia a 29.

I padroni di casa condotti da Francesco Sacchini hanno schierato Sacchini, F. Rattazzi, Gargiullo, Panizza, Calzia, Palomba, Giovenco, G. Rattazzi, Chavez Cevallos, Bia, Sciacchitano, Caruso, Bruzzone, Caponetto, Marcellino; a disposizione Orlandi, Bedocchi, Guido, Morè, Chervisari.

Il Savona allenato da Andrea Costantino ha giocato con F. Serra, C. Guida, Paoletti, Fanciulli, L. Bernat, Costantino, A. Serra, Pivari, Ademi, Rando, Giacobbe (Sillah), Urbani (cap.), Maruca, Vignolo (Minuto), Baccino; a disposizione Fiabane, Di Murro, Tripodi, Franceri, Scorzoni.