Savona. Allo stadio Carlini il derby del rugby ligure per antonomasia è stato vinto da una concreta Pro Recco che ha messo a segno tre mete con Gaggero, Becerra e Matteo Barisone, con le due trasformazioni di Luca Roden. Meta genovese di Barry Fassouma con una trasformazione e due penalty di Sandri. Rivieraschi sempre più vicini alla vetta della classifica, Cus Genova sempre più in difficoltà nella zona retrocessione.

Intanto in Serie C1 buona giornata per il rugby ligure con brillanti affermazioni per Savona ed Amatori Genova, ormai sicure di accedere alla fase promozione anche se rimangono da recuperare i due confronti diretti. In Serie C2 lo Spezia ha nuovamente maramaldeggiato al Denis Pieroni stoppando il Cus Piemonte Orientale ed il pensiero è ormai rivolto ai playoff.

di 25 Galleria fotografica Rugby, Under 18: Union Riviera vs FTGI Ligues2









A livello giovanile spicca la nuova affermazione casalinga degli Under 18 Embriaci sul Cus Torino in gara nel girone Élite e fanno sensazione la vittoria a Sant’Olcese degli Under 18 degli Amatori Genova sul Velate e quella degli Under 16 del Cus Genova a Calvisano.

Di seguito risultati e classifiche aggiornate.

Serie A girone 1 (1ª giornata di ritorno)

Cus Genova – Tossini Pro Recco 13-19

Accademia Ivan Francescato – TK Group Torino 24-20

Parabiago – I Centurioni Lumezzane 29-32

Biella – ASR Milano 38-36

Itinera Cus Torino – Amatori Alghero 41-6

Classifica: Accademia Ivan Francescato, Biella 39, Tossini Pro Recco 35, TK Group Torino, Itinera Cus Torino 34, ASR Milano 25, Parabiago 22, Amatori Alghero 10, Cus Genova, I Centurioni Lumezzane 7.

Serie C1 girone D poule 2 (4ª giornata di ritorno)

Pro Recco “B” – Savona 5-27

Amatori Genova – Union Riviera 40-19

Federgari Cus Pavia in sosta

Classifica: Federgari Cus Pavia 29, Savona 27, Amatori Genova 20, Union Riviera 9, Pro Recco “B” 0.

Serie C2 girone 2 ligure/piemontese (1ª giornata di ritorno)

Dr Ferroviaria Spezia – Cus Piemonte Orientale 48-11

Cffs Cogoleto – Lions Tortona (non disputata)

Le Tre Rose Casale – Valtanaro 21-31

Saluzzo in sosta

Classifica: Dr Ferroviaria Spezia 34, Cus Piemonte Orientale 23, Lions Tortona 20, Valtanaro 15, Saluzzo 6, Le Tre Rose Casale 5, Cffs Cogoleto -11.

Under 18 girone 1 Élite (1ª giornata di ritorno)

FTGI Embriaci – Cus Torino 38-19

Cus Milano – Kawasaki Robot Calvisano 29-39

Nordival Rovato – Unione Monferrato 22-26

Tutto Cialde Lecco – IM Exchange Viadana 29-22

ASR Milano – Como 46-10

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 42, ASR Milano 41, Unione Monferrato 35, Nordival Rovato 28, Cus Milano 22, Tutto Cialde Lecco 20, FTGI Embriaci 16, Cus Torino 15, IM Exchange Viadana 9, Como 3.

Under 18 interregionale 2 di area (2ª giornata di andata)

Amatori Genova – Velate 15-13

FTGI Ticinensis – Parabiago 10-20

Biella – Junior Brescia 36-17

Ivrea – Franciacorta 19-26

Classifica: Parabiago 9, Franciacorta 7, Velate, Amatori Genova, Biella 6, Junior Brescia 5, Ivrea 1, FTGI Ticinensis 0.

Under 18 girone 1 Trofeo Tonino D’Altorio (1ª giornata di andata)

VII Torino – FTGI Ligues 31-11

San Mauro – FTGI Embriaci2 (non disputata)

Rivoli – Amatori Novara 26-15

Classifica: VII Torino, Rivoli 5, Amatori Novara, FTGI Ligues, San Mauro, FTGI Embriaci2 0.

Under 18 girone 2 Trofeo Roberto Fusco (1ª giornata di andata)

Union Riviera – FTGI Ligues2 10-29

Collegno – Chieri 44-5

Unione Monferrato/2 – Moncalieri 0-70

Classifica: Moncalieri, Collegno, FTGI Ligues2 5, Union Riviera, Chieri, Unione Monferrato/2 0.

Under 16 spareggio (andata)

Kawasaki Robot Calvisano – Cus Genova 0-7

Under 16 girone D secondo turno (5ª giornata di ritorno)

Amatori Genova – Province dell’Ovest 34-12

FTGI Marengo – Union Riviera 19-47

Classifica: Amatori Genova 19, Union Riviera 14, FTGI Ligues2 10, Province dell’Ovest 5, FTGI Marengo 0.

Under 14 (11ª giornata)

Province dell’Ovest/1 – Amatori Genova 49-5

Province dell’Ovest/2 – Acqui Septebrium Black Herons 54-12

Pro Recco – Cus Genova/2 24-29

Imperia – Cus Genova 5-14

Imperia – Sanremo 15-7

Sanremo – Cus Genova 22-17

Savona – Vespe Cogoleto 79-5

Serie A femminile girone 2 (3ª giornata di ritorno)

Lions Tortona – Cus Genova 0-22

Cus Milano – Monza 5-13

Chicken Cus Pavia – Parabiago 22-5

Biella in sosta

Classifica: Monza 36, Chicken Cus Pavia 35, Cus Milano 25, Parabiago 20, Cus Genova 15, Lions Tortona 9, Biella 0.

Nella foto: la meta di Christian Becerra della Pro Recco