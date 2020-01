Rugby: i risultati del fine settimana e le classifiche

Savona. Nella giornata più nera per il Cus Genova, sconfitto al Carlini dall’ASR Milano (nella foto), la Pro Recco è andata a espugnare l’imbattuto campo del San Michele di Calvisano dell’Accademia Federale.

I risultati che hanno raccolto le squadre giovanili liguri hanno senza dubbio rincuorato tutto il movimento regionale. Intanto è arrivata la prima affermazione stagionale in campo esterno dell’Under 18 degli Embriaci, vittoriosi a Como nel girone di Élite. Sempre fra gli Under 18 ma nel girone Territoriale, è arrivato un prezioso pareggio per gli Amatori in gara ad Ospitaletto Bresciano con i pari età franciacortini.

Dulcis in fundo le altre belle prestazioni, suggellate da altrettante vittorie tra gli Under 16 per il Cus Genova e la Ligues1, in gara negli spareggi con le squadre piemontesi di Biella e Collegno. L’altra Under 16 della Ligues2, pur soffrendo i coriacei giovani del Marengo, hanno vinto il recupero programmato sabato scorso a Pasturana.

Di seguito i risultati e le classifiche dei campionati che interessano le compagini liguri.

Serie A girone 1 (9ª giornata di andata)

Cus Genova – ASR Milano 13-34

Accademia Ivan Francescato – Tossini Pro Recco 22-27

Itinera Cus Torino – TK Group VII Torino 10-7

Amatori Alghero – I Centurioni Lumezzane 20-5

Parabiago – Biella 20-24

Classifica: Accademia Ivan Francescato, Biella 34, TK Group VII Torino 33, Tossini Pro Recco 31, Itinera Cus Torino 30, ASR Milano 23, Parabiago 20, Amatori Alghero 10, Cus Genova 6, I Centurioni Lumezzane 2.

Serie C1 girone D poule 2 (4ª giornata di ritorno)

Union Riviera – Federgari Cus Pavia 7-27

Pro Recco “B” – Amatori Genova 0-74

Savona in sosta

Classifica: Federgari Cus Pavia 29, Savona 22, Amatori Genova 15, Union Riviera 9, Pro Recco “B” 0.

Under 18 girone 1 Élite (9ª giornata di andata)

Como – FTGI Embriaci 19-28

IM Exchange Viadana – Kawasaki Robot Calvisano 20-27

Nordival Rovato – Cus Milano 59-5

Unione Monferrato – Tutto Cialde Lecco 40-10

Cus Torino – ASR Milano 22-31

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 37, ASR Milano 36, Unione Monferrato 30, Rovato 27, Cus Milano 21, Cus Torino, Tutto Cialde Lecco 15, FTGI Embriaci 11, IM Exchange Viadana 8, Como 3.

Under 16 girone D secondo turno (recupero)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 21-31

Classifica: Amatori Genova 14, Ligues2 10, Union Riviera 9, Province dell’Ovest 5, Marengo 0.

Under 18 interregionale girone 1 livello 2 (1ª giornata di andata)

Franciacorta – Amatori Genova 18-18

Parabiago – Biella 20-15

Ivrea – Velate 21-33

Junior Brescia – FTGI Ticinensis 25-12

Classifica: Junior Brescia, Velate 5, Parabiago 4, Franciacorta, Amatori Genova 2, Biella 1, Ivrea, FTGI Ticinensis 0.

Under 16 spareggi regionali (ritorno)

Biella – Cus Genova 10-17 (andata 7-28)

Collegno – FTGI Ligues1 10-17 (andata 7-31)

Serie A femminile girone 2 (2ª giornata di ritorno)

Cus Genova – Chicken Cus Pavia 5-36

Biella – Parabiago 0-83

Cus Milano – Lions Tortona 95-0

Monza in sosta

Classifica: Monza 32, Chicken Cus Pavia 30, Cus Milano 25, Parabiago 20, Cus Genova 10, Tortona 9, Biella 0.