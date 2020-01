Savona. Come previsto, complice la sospensione dei campionati in funzione del Sei Nazioni, domenica 2 febbraio avrà luogo l’ultimo episodio della prima fase della Serie C1, con il Savona ad ospitare alla Fontanassa alle ore 14,30 l’Amatori Genova, per l’incontro valevole quale recupero della sesta giornata.

Il recupero del match di ritorno segue di sette giorni l’incontro di andata: la settimana scorsa il risultato fu 12 a 7 per i genovesi; domenica per il Savona ci sarà spazio e modo per recuperare.

In casa genovese si è festeggiato e l’Amatori spera di replicare contando sulla buona prova fornita; i blaugrana troveranno un Savona diverso e non certo arrendevole come potrebbero pensare.

Vero è che i nomi delle tre squadre ammesse alla Poule Promozione sono definite da tempo, ma la sconfitta di misura subita a Sant’Olcese ha dato nerbo e determinazione al quindici biancorosso.

In settimana sono stati rivisti i fondamentali sui punti di incontro ed è stato svolto molto lavoro per ottimizzare i movimenti in attacco, punti risultati deboli nell’incontro disputato domenica. Al Savona saranno necessarie molta più concentrazione e voglia di affinare tattica e circolazione di palla per far rendere al massimo un motore che domenica scorsa non ha sprigionato tutta la potenza a disposizione.

L’ambiente biancorosso dunque attende con impazienza l’opportunità di disputare altri ottanta minuti con l’Amatori, desideroso di mostrare la propria natura e ribaltare un risultato che, seppur corretto per quanto visto in campo, non rappresenta il proprio valore reale.

Domenica pertanto avremo in campo due squadre che cercheranno strenuamente la vittoria, mosse da valide motivazioni di storia passata e recente, per le quali il risultato sarà l’attestazione del rapporto di forma e di forza attuale, non emerso chiaramente nello scontro della settimana scorsa.