Ruba gioielli per rivenderli al “Compro Oro”, denunciata per furto aggravato

I carabinieri della stazione di Savona hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, una donna di 30 anni, operaia, residente nel capoluogo savonese che con destrezza era riuscita a rubare dei gioielli in un negozio del centro.

La donna, fingendosi interessata all’acquisto di alcuni gioielli in oro giallo, ha raggirato la commessa distraendola e riuscendo ad occultarli nella propria borsa, sottraendoli così all’esercizio commerciale.

I gioielli rubati, del valore di diverse centinaia di euro, sono stati poi rivenduti lo stesso giorno presso uno dei tanti negozi “Compro Oro” di Savona, confidando che nessuno l’avrebbe mai scoperta.

I carabinieri savonesi, dopo aver svolto approfondite indagini sul territorio ed attraverso le telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare la donna ed a ottenere, su delega del sostituto procuratore Martini, un decreto di perquisizione domiciliare che è stato eseguito dai militari nella mattinata odierna.

La donna conservava ancora a casa la ricevuta di vendita dei gioielli al “Compro Oro”: il titolare, però, non era però più in possesso della refurtiva che aveva già mandato in fonderia, tuttavia, come la legge impone, conservava le fotografie dei monili che sono gli stessi che la donna indagata aveva rubato.

Ad incastrarla anche le immagini di videosorveglianza della gioielleria derubata. Per lei è quindi scattata una denuncia penale.