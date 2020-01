Ritrovata Mina, la cagnolina adottata dal canile e smarritasi a Zinola

Savona. E’ stata ritrovata Mina, la cagnolina adottata un mese fa dal canile di Savona e della quale si erano perse le tracce dalla sera dello scorso 14 gennaio a Zinola.

La cagnolina è stata avvistata ripertutamente da diverse persone, ma essendo molto spaventata era impossibile per chiunque avvicinarsi. Basandosi sulle segnalazioni ricevute, però, il proprietario ha potuto circoscrivere le zone nelle quali l’animale mangiava e dormiva. Qui è stata posta una gabbia-trappola (di proprietà dell’associazione Border Collie Rescue Italia) contenente del cibo.

Verso l’una e mezza di stanotte la piccola, affamata e attirata dal cibo, è entrata e la gabbia si è chiusa dietro di lei. I proprietari, felici, sono così riusciti a recuperarla e portarla a casa.

La gabbia-trappola è “di proprietà dell’associazione Border Collie Rescue Italia è sempre a disposizione per tutti i cani che vengono smarriti in zona. È stata acquistata tre anni fa grazie alle prime donazioni ricevute da chi frequenta il loro campo di Valleggia (centro per recupero dei border collie) e finora non ha mai sbagliato un colpo”.

“Quindi non ci resta che mandare un abbraccio a Mina e ai suoi proprietari che non si sono mai arresi e che hanno potuto riabbracciarla dopo quasi una settimana”.