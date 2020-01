Regionali Liguria, gli intellettuali di centrosinistra spingono per la candidatura di Sansa

Liguria. Intellettuali e mondo della cultura ligure spingono per la candidatura a presidente della Regione Liguria di Ferruccio Sansa: un messaggio forte e chiaro in vista delle prossime elezioni regionali, che unisce molti esponenti della letteratura, del cinema, del teatro e della musica. Dopo la presa di posizione della comunità di San Benedetto, ecco un altro manifesto a favore di Sansa, in giorni decisivi e frenetici per delineare chi sarà il principale avversario del governatore uscente nel corsa elettorale.

“In questa fase della politica italiana, e anche a fronte delle indecisioni ai vertici delle principali forze politiche di opposizione in Liguria, sosteniamo la candidatura a governatore di Ferruccio Sansa”.

“Sansa, per le sue qualità in termini di indipendenza, competenza e moralità, può essere il candidato giusto in grado di battere il fronte nero-verde che rischia di ingoiare il Paese, e il profilo ideale per rappresentare quel mondo civico e della società civile al fine di avviare un autentico processo di rinnovamento dell’amministrazione e della politica in Liguria” si legge nel comunicato.

Ad ora hanno aderito a favore di Sansa: Luca Mercalli, Dario Vergassola, Gianni Vattimo, Bruno Gambarotta, Gino Paoli, Moni Ovadia, Lella Costa, Vauro, Nando Dalla Chiesa, Alessandro Bergonzoni, Salvatore Borsellino, Maurizio Maggiani, Marco Revelli, Dacia Maraini, Bruno Morchio, Gianna Schelotto, Giorgio Scaramuzzino, Gabriella Greison, Bebo Storti, Antonio Ingroia e Gianni Farinetti.

Altri potrebbero aderire nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Il nome Sansa è uno di quelli in pole nell’area di centrosinistra, anche se mal digerito dal M5S in caso di alleanza anti-Toti. Tuttavia sarebbe una candidatura forte e rappresentativa, soprattutto in relazione al civismo ligure dal quale potrebbero arrivare importanti consensi. Probabilmente un nome gradito anche al movimento delle Sardine.

La prossima settimana potrebbe essere il momento decisivo delle scelte, in particolare tra i partiti che stanno tirando le fila e lanciarsi nella campagna elettorale.