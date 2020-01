Razzia di gioielli a EuroXOro a Pietra: “caccia” a 3 malviventi. Bottino da almeno 60mila euro

Pietra Ligure. È iniziata la conta dei danni, o meglio delle refurtiva, che parla per ora (anche se la stima pare essere ancora approssimativa) di circa 60mila euro.

Sarebbe questo il bottino ottenuto dai malviventi (3 persone), che ieri (lunedì 13 gennaio) hanno letteralmente preso d’assalto il negozio di compro oro “EuroXOro” di via Sordo, a Pietra Ligure.

Sono entrati in azione intorno alle 18,30, con il viso coperto dal casco (per proteggersi dalle telecamere installate nel negozio) e armati (forse di pistole). Hanno minacciato la titolare e due clienti presenti nell’attività e hanno fatto razzia di gioielli e oggetti esposti in vetrina.

Il tutto è durato appena una manciata di minuti. Una volta fuori, sono saliti a bordo di una Fiat Panda che si è scoperto essere stata precedentemente rubata a Borghetto Santo Spirito. Hanno guidato per appena un chilometro circa, salvo poi abbandonare la vettura, che è stata data alla fiamme in un parcheggio condominiale e poi ritrovata dai carabinieri.

E proprio nella giornata odierna i carabinieri inizieranno i rilievi sulla “carcassa” dell’auto bruciata, alla ricerca di indizi e dettagli utili. Nelle operazioni, che dovrebbero durare alcuni giorni, saranno supportati dai colleghi specializzati del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche). Nel frattempo, proseguono le indagini serrate dei militari.