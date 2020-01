Finale Ligure. Aurelia bloccato dal tardo pomeriggio di oggi a Finale Ligure, all’altezza della galleria Castelletto per alcuni rami pericolanti che rischiano di precipitare sulla carreggiata.

L’allarme è scattato podo dopo le 18.00.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento finalese, assieme alla polizia municipale. La viabilità sulla via Aurelia è stata bloccata in attesa della messa in sicurezza da parte dei pompieri, successivamente la strada è stata riaperta a senso unico alternato con un presidio dei vigili urbani.

L’azione di controllo e monitoraggio è ancora in corso e si attende l’arrivo dei tecnici di Anas. Secondo quanto appreso si tratta solo di rami pericolanti e non di crolli di porzioni della galleria, tuttavia le verifiche devono ancora essere completate.

Il blocco alla circolazione viaria ha comportato code in entrambe le direzioni con forti disagi per gli automobilisti in transito.