Raid vandalico ad Albenga, auto danneggiate sul Lungocenta e in via Mameli: indagini di carabinieri e polizia locale

Albenga. Gli agenti della polizia locale ed i carabinieri di Albenga sono al lavoro per individuare i responsabili del raid vandalico avvenuto questa notte sul Lungocenta ed in via Mameli.

Alcune auto in sosta lungo il fiume ingauno e nella via attigua, infatti, sono state danneggiate dai “soliti ignoti”, che hanno mandato in frantumi i vetri.

Un altro episodio simile era avvenuto nella notte di San Silvestro.

Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, già al vaglio degli investigatori.