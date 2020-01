Raid vandalici ad Albenga, i Carabinieri : “Lo Stato c’è e a delinquere sono anche gli italiani”

Albenga. Sui recenti raid vandalici avvenuti sul territorio ingauno, arriva anche il punto di vista della Compagnia dei Carabinieri di Albenga, con un’intervento mirato a smorzare le polemiche sul nascere e a mettere in evidenza la costante presenza dello Stato.

“A Capodanno abbiamo registrato alcuni episodi di danneggiamento avvenuti a danno di quattro vetture – fanno sapere dalla Compagnia di Albenga – riteniamo che quei fatti siano ascrivibili ad alcuni soggetti ubriachi che non sono riusciti a contenere l’euforia del momento. Gli episodi della notte scorsa, invece, sono probabilmente il frutto di atti provocati da alcuni malintenzionati. Attualmente, insieme alla Polizia Locale di Albenga, stiamo procedendo all’identificazione dei soggetti grazie alle immagini riprese dalla video-sorveglianza”.

I Carabinieri ingauni, inoltre, richiamano alla memoria alcuni episodi simili avvenuti sempre ad Albenga nel corso dell’anno appena trascorso: “Posto che, dopo le indagini, arriveremo presto ad una soluzione circa i fatti relativi all’ultimo raid – continuano i militari – è bene ricordare che anche il cittadino, con un po’ di buon senso, può contribuire in modo efficace a combattere queste situazioni, per esempio evitando di lasciare beni di valore all’interno della propria auto di notte. Inoltre, nel corso del 2019, sono avvenuti sul territorio ingauno ‘solo’ due episodi simili a quello avvenuto la notte scorsa e in entrambi i casi lo Stato, attraverso le forze dell’ordine, ha risposto prontamente”.

Gli episodi citati dai Carabinieri, in particolare, riguardano uno avvenuto nel febbraio del 2019, con alcuni furti che furono registrati su una ventina di autovetture nella zona di piazza Nenni e un altro – accaduto a novembre dello stesso anno – che vide protagoniste le compagnie dei Carabinieri di Albenga, Alassio e Sanremo e che portò all’arresto in flagranza di reato di due albanesi e un rumeno, i quali, di notte, si recavano nell’imperiese e nel savonese ad effettuare raid vandalici.

“Sugli episodi di piazza Nenni – puntualizzano – abbiamo avuto a che fare con una banda composta da tre soggetti italiani, uno residente a Pieve di Teco e gli altri due ad Albenga. A quest’ultimi, tutti identificati e denunciati, furono attribuiti diversi furti di autovettura realizzati sul territorio ingauno. Uno è attualmente ancora rinchiuso in carcere per altri motivi, mentre gli altri due, condannati per patteggiamento ad un anno di reclusione per i fatti di piazza Nenni, sono tuttora a piede libero. Per quanto riguarda i fatti di novembre, invece, in quell’occasione riuscimmo ad arrestare i due albanesi e il rumeno, i quali sono tutt’oggi in carcere”.

L’analisi della compagnia dei Carabinieri ingauna termina con un chiarimento: “Non è vero che sono solo i marocchini ad effettuare questi reati, ma a realizzarli concorrono potenzialmente soggetti di tutte le nazionalità, italiani compresi. Il lavoro dello Stato, poi, non solo è evidente, ma risulta anche molto efficace. Basti pensare che in entrambi i casi, di febbraio e novembre dello scorso anno, siamo arrivati ad una soluzione, i soggetti sono stati identificati e in alcuni casi la merce sottratta è stata restituita anche ai legittimi proprietari”.

Sui recenti raid vandalici avvenuti ad Albenga è intervenuto anche il primo cittadino Riccardo Tomatis: “Siamo molto soddisfatti del lavoro enorme che stanno facendo le forze di polizia e confidiamo nel buon esito delle indagini. È sotto l’occhio di tutti che negli ultimi anni la situazione sicurezza ad Albenga è nettamente migliorata. In merito al caso specifico il Comune sta provvedendo al ripristino dell’illuminazione pubblica danneggiata e all’eliminazione dei blocchetti di porfido alzati dalle radici dei pini presenti in particolare sul Lungocenta che possono costituire un pericolo”.

Afferma l’Assessore Mauro Vannucci: “Le forze dell’ordine sono particolarmente sensibili a reati di questo tipo, a dimostrarlo sono i risultati ottenuti lo scorso anno quando sono stati assicurati alla giustizia alcuni individui che si erano resi protagonisti di episodi simili. In questi anni si è registrata una progressiva diminuzione del numero dei reati commessi sul nostro territorio e questo evidenzia il grande lavoro fatto e la sinergia tra Amministrazione, forze dell’ordine e polizia locale. Vorrei aggiungere che di fronte a questi fatti che potrebbero causare un danno di immagine alla nostra città stiamo valutando anche di costituirci parte civile in un eventuale procedimento a carico dei responsabili di questi reati”.