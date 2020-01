Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) va in scena un match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Le protagoniste della sfida odierna saranno Veloce e Serra Riccò, squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate per andare alla conquista dei tre punti. I padroni di casa, dopo il convincente ritorno alla vittoria contro la Loanesi, hanno subito un altro stop nell’ultima giornata contro il Via Dell’Accaio. I locali vorranno quindi tornare subito alla vittoria per tentare di uscire dalle zone basse della classifica. L’avversario però è altrettanto determinato a vincere per inseguire l’obiettivo playoff. La Serra Riccò è infatti una formazione ben congegnata, che veniva da una lunga serie prima dello stop contro la capolista Taggia nel recupero di questo mercoledì.

Mister Gerundo per provare a stupire manda in campo Cerone, Testori, Bruzzone, Guerra, Cosentino (cap.), Noto, Fanelli, Tiola, Crocetta, Giusto e Colombino

In panchina si accomodano Binello, Leone, Damonte, Grasso, Maida, Incorvaia, Murialdo, Pasquino e Penna

Gli ospiti allenati da Arecco rispondono con Belloro, Guidetti, Perdelli, Matarozzo, Burdo, Bricchi, Ottolini, Boccardo, Lobascio (cap.), Rizzo e Draghici

A disposizione ci sono Ferrada, Tassone, Massa, Garrè, Ennaouy e Nanni

Arbitra la partita il signor Spigno della sezione di Genova. I suoi assistenti sono Camurri e Nigro della medesima sezione.

Alle 15:01 il direttore di gara fischia l’inizio del match, con la Veloce che prova subito ad imbastire un’azione offensiva

Al 5’ proprio i granata provano a spaventare Belloro con la conclusione di Noto, che però viene rimpallata

Al 6’ rispondono gli ospiti con il tiro dalla distanza di Rizzo, ma il pallone termina largo

Al 12’ arriva un altro squillo della Veloce con il tentativo di Crocetta, ma il tiro è mal calibrato ed esce di molto

Al 13’ una scellerata uscita di Cerone rischia di costare cara ai suoi. Il portiere in uscita viene superato dalla traiettoria e stende l’attaccante, ma per l’arbitro non c’è fallo: si prosegue!

Al 16’ è ancora pericolosa la Serra Riccò con la buona percussione di Lobascio, che cade in area di rigore. Il direttore di gara decide nuovamente di lasciar correre, scatenando l’ira di un gremito numero di tifosi ospiti

Al 22’ Tiola con un buon cross pesca Crocetta che prova a girarla, ma l’attaccante non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

Al 28’ tornano in avanti gli uomini di Arecco con un gran lancio di Guidetti che pesca un liberissimo Lobascio, il quale però manca il controllo. Cerone blocca in uscita

Al 35’ Fanelli prova un tiro-cross, ma ancora una volta risulta innocuo per la porta difesa da Belloro

Al 36’ Draghici si presenta a tu per tu con Cerone, ma la posizione è defilata e l’estremo difensore dei locali riesce a coprire bene i suoi pali, mettendola in angolo

Al 43’ un pallone vagante mette in apprensione la retroguardia della Serra Riccò, con Tiola che per un soffio non riesce a trovare la deviazione vincente

L’arbitro fischia la fine del primo tempo senza assegnare nessun minuto di recupero. Uno 0-0 parziale che fotografa al meglio l’andamento dei primi 45’. Le due difese sono state ordinate, riuscendo a contenere al meglio gli attaccanti ospiti, che non hanno creato particolari pericoli.

Alle 16:01 il direttore di gara dà il via alla seconda frazione, con i mister che confermano in blocco gli undici scesi in campo dall’inizio

Al 3’ ci prova Rizzo dalla distanza, ma la conclusione termina lontana dal palo alla destra di Cerone

Al 6’ Arecco opera una doppia sostituzione per tentare di sbloccare il match: dentro Ennaouy e Tassone al posto di Bricchi e Ottolini

All’8’ la Veloce torna a rendersi pericolosa con Tiola, ma il suo tiro direttamente da calcio di punizione termina alto

Al 10’ Cosentino si smarca bene in area di rigore, ma il suo tiro ravvicinato non trova la porta

Al 12’ si sblocca la partita! Uno splendido traversone pesca uno smarcatissimo Ennaouy che, tutto solo, non deve far altro che metterla dentro: 0-1 Serra Riccò! Cambio decisivo per il mister degli ospiti

Al 13’ Gerundo prova subito a scuotere i suoi con un cambio: dentro Incorvaia e fuori Testori

Al 15’ il mister dei locali decide di operare un’altra sostituzione, con Damonte che entra al posto di Tiola

Al 18’ si impreziosisce anche la sfida tra i due allenatori. Arecco risponde al mister locale facendo uscire Guidetti e Perdelli per lasciare spazio a Massa e Garrè

Al 23’ sono ancora i cambi a ergersi come protagonisti. L’allenatore dei locali manda in campo Maida, facendo uscire Bruzzone

Al 25’ raddoppiano gli uomini di Arecco! Cerone respinge una conclusione ravvicinata, ma sul tap-in l’esterno difensore della Veloce non può nulla: Ennaouy segna ancora, 0-2 Serra Riccò! Prima doppietta stagionale per l’attaccante marocchino

Al 29’ provano ad accorciare le distanze i padroni di casa con la punizione di Maida, ma Belloro è ben posizionato e blocca

Al 31’ possono festeggiare ancora i tifosi ospiti. Lobascio pennella una punizione ravvicinata, battendo un incolpevole Cerone: 0-3 Serra Riccò!

Al 32’ Gerundo tenta di animare i suoi, con Fanelli che esce per lasciare spazio a Leone

Al 34’ Arecco opera un’altra sostituzione: entra Nanni ed esce tra gli applausi dei suoi tifosi Lobascio

Al 37’ Guerra ha l’occasione per accorciare le distanze, ma il difensore avversario si immola e devia in calcio d’angolo

Al 39’ Crocetta ci prova da fuori, ma Belloro para in modo plastico, mantenendo la porta inviolata

Al 40’ Ennaouy sfiora la tripletta personale, ma Cerone in qualche modo salva la sua porta

L’arbitro comanda due minuti di recupero

Al 46’ Damonte copie un brutto fallo e il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo: espulsione per il numero 14 della Veloce

Termina così 0-3 una partita piuttosto equilibrata nel primo tempo, ma completamente dominata dalla Serra Riccò nella ripresa