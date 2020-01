Savona. Campionato di Promozione A, giro di boa. Sedicesima giornata, prima del girone di ritorno. Il Legino ospita la Sestrese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo “Ruffinengo”, ore 15.00.

I savonesi, rinfrancati dal successo col Taggia (3-1), giunto dopo oltre due mesi di magra, sono in zona play-out, 17 punti, a -1 dalla salvezza diretta, occupata al momento dal Ceriale.

Foto 2 di 2



I genovesi, secondi con 32 punti (assieme al Varazze D.B.) si trovano a una lunghezza dalla capolista Taggia – la quale dovrà recuperare una seconda gara, contro il Serra Riccò. I verdestellati possono ad ogni modo vantare il miglior attacco (35 gol fatti) e la miglior difesa (12 subiti) del torneo. Nell’ultimo incontro hanno inoltre liquidato il Camporosso in trasferta (0-5).

All’andata la partita, vinta inizialmente 2-0 dalla Sestrese, era stata ripetuta in seguito a un errore tecnico riportato dall’arbitro. Il replay della stessa, giocato in ottobre, era terminato 1-0.

Tabellino:

Legino-Sestrese 0-0

Legino: Bresciani, Garzoglio, Semperboni, Balbi, Schirru, Pili, Conti, Avanzi, Osman, Amato, N. Tobia

A disp.: Maruca, Core, Brondo, Perria, Rognoni, Rinaldi, Bertora, La Piana, Romeo. All. F. Tobia

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Di Sisto, Delgado, Ansaldo, Bisio, Lanza, Caramello, Akkari, Zani, Anselmo

A disp.: Bassu, Bazzurro, Ardinghi, Cappadona, Bartolini, Sattin, Valcavi, Piroli, Libbi. All. Schiazza

Arbitro: Torriglia (Novi Ligure). Assistenti: Arado e Battiato (Genova)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Lanza (S). Angoli 2-0. Spettatori 80 circa.

Cronaca diretta:

6′ Legino in avanti. Tobia raccoglie un lancio dalle retrovie, s’invola sulla sinistra e mette al centro. Conti, in spaccata, manca per poco l’impatto col pallone.

8′ Delgado, sinistro rasoterra del limite. A lato.

Nel primo quarto d’ora è la Sestrese a stazionare maggiormente nella metà campo avversaria. Il Legino difende compatto, sfruttando le ripartenze sulle corsie laterali.

14′ Lo Stanco, cross dalla destra. Delgado si esibisce in una semi rovesciata, senza fortuna.

16′ Simulazione in area. Ammonito Lanza (S).

26′ Semperboni lancia Conti. Rovetta esce dall’area e mette in fallo laterale.

28′ Legino. Amato raccoglie una respinta dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Il tiro, controllato con lo sguardo da Rovetta, finisce di poco fuori.