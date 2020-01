Savona. Oggi allo stadio Fiorenzo Ruffinengo di Savona (località Legino) va in scena la diciottesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Il match mette di fronte Legino e Bragno, due squadre quasi obbligate ad ottenere i tre punti. I padroni di casa, dopo aver vissuto un momento difficile, avevano illuso di poter riprendersi in grande stile grazie alla vittoria contro la capolista Taggia. Le successive due sconfitte contro Sestrese e Camporosso hanno però complicato la situazione, con i verdeblù che hanno adesso disperato bisogno di punti per uscire dalla zona playout. Discorso diverso invece per i valbormidesi, che cercano i tre punti per inseguire la zona playoff e trovare un successo che manca da fine dicembre. All’andata il Legino si impose per 1-2.

I padroni di casa allenati da Tobia, per far gioire i propri tifosi, si schierano con Bresciani, Garzoglio, Conti, Balbi, Schirru, Pili, Vignale, Salis (cap.), Osman, Avanzi e Tobia

In panchina si accomodano Maruca, Core, Semperboni, Rinaldi, Brondo, Bertora, Amato, Galiano e Rognoni

Gli ospiti di mister Robiglio rispondono con Giribaldi, Ndiaye, Negro, Croce (cap.), Pietrosanti, Rizzo, Scerra, Vejseli, Giusio, Brovida e Fenoglio

Pronti a subentrare ci sono Piccardi, Bozzo, Torra, Calvanico, Maia e Freccero

Arbitra il match odierno il signor Grimaldi della sezione di Genova, coadiuvato da Costantino e Delfino (della sez. di Albenga)

Il direttore di gara alle 15 precise fischia l’inizio del match. I giocatori ospiti battono dalla lunetta del centrocampo e si dimostrano subito propositivi

Al 3’ ecco la prima occasione del match con il tiro di Vejseli, che però termina alto

All’11’ arriva già la possibile svolta della partita. Il Bragno riparte in contropiede e Balbi aggancia da dietro l’attaccante avversario, che si guadagna una punizione. L’arbitro si avvicina però minaccioso ed estrae il cartellino rosso tra lo stupore generale: Legino in 10 uomini!

Al 13’ Vejseli calcia direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina altissimo

Al 17’ il direttore di gara nota una scorrettezza in area e indica il dischetto: grande occasione per i padroni di casa

Al 18’ dopo una serie interminabile di proteste Tobia si presenta davanti a Giribaldi. Il classe ‘03 spiazza l’estremo difensore avversario con una conclusione potente: 1-0 Legino!

Al 23’ tornano in avanti gli ospiti, ma il tiro di Giusio non trova la porta

Al 25’ Brovida si presenta a tu per tu con Bresciani, che in qualche modo lo ipnotizza riuscendo a respingere la sua conclusione

Al 35’ ancora ospiti pericolosi con Giusio, che con un ottimo sinistro impegna Bresciani, il quale però riesce a metterla in corner

Al 38’ sono nuovamente gli uomini di Robiglio a impensierire gli avversari grazie alla conclusione di Rizzo, ma il portiere del Legino blocca senza problemi

L’arbitro assegna un minuto di recupero

Senza ulteriori emozioni termina 1-0 la prima frazione di un match ruvido, condito da tanti falli e non molte occasioni. Per adesso la decide un rigore del giovanissimo Tobia, ma nel secondo tempo ci si aspetta una reazione da parte degli ospiti, che proveranno ad approfittare della superiorità numerica.

Alle 16 il direttore di gara dà il via alla seconda frazione. Gli allenatori delle due formazioni confermano gli stessi 11 scesi in campo nei primi 45’