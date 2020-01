Ceriale. Dieci giocatori del girone A di Promozione ligure sono stati fermati dal giudice sportivo, dopo le partite dell’ultima giornata di andata.

Carlos Andres Salas Mendoza (Praese) è stato squalificato per giornate in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, prendeva il direttore di gara per un braccio, senza conseguenze lesive, girandolo verso di lui e dicendogli che avrebbe volentieri preso una pesante squalifica (sanzione aggravata a motivo del disprezzo dimostrato nell’affermare che non gli importava nulla del provvedimento sanzionatorio cui sarebbe andato incontro)”.

Kevin Piave (nella foto) (Loanesi San Francesco) è stato fermato per tre gare perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara un’espressione minacciosa, tenendo un comportamento tale da necessitare l’intervento di un calciatore avversario che lo tratteneva e lo mandava fuori dal terreno di gioco”.

Simone Piana, Fabio Lentini (Camporosso) e Manuel Galiano (Legino) dovranno saltare due turni.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Francesco Maxena (Ceriale), Michele Schirru (Legino), Alessio Pietrosanti (Bragno), Tommaso Spallarossa (Praese) e Alessio Salzone (Ventimiglia).

Luciano Gaudino, allenatore della Loanesi San Francesco, è stato squalificato per una gara.

Pietro Lettieri, dirigente del Camporosso, è stato inibito fino al 9 gennaio.

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

12 reti: Lobascio (Serra Riccò)

11 reti: Akkari (Sestrese)

10 reti: Al. Salzone (Ventimiglia), Ventre (Ventimiglia)

9 reti: Anselmo (Sestrese), Daddi (Ceriale), Rossi (Praese)

8 reti: Calcagno (Veloce)

7 reti: Romeo (Legino), Raiola (Celle Ligure), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

6 reti: Mehmetaj (Dianese e Golfo), Mancini (Arenzano)

5 reti: N. Morando (Praese), Zito (Camporosso), Sofia (Celle Ligure), Troiano (Arenzano), Costa (Via dell’Acciaio), Caredda (Ceriale), Perrone, F. Baroni (Varazze Don Bosco), Zunino (Bragno)

4 reti: Draghici (Serra Riccò), A. Rea (Ventimiglia), Angius, Bianchi (Arenzano), Trudu, Chiarabini (Via dell’Acciaio), Szredi (Loanesi San Francesco), Fiuzzi, Celotto (Taggia), Cisternino Palagano, M. Raso (Praese), Casassa Vigna (Dianese e Golfo), Saporito (Varazze Don Bosco)

3 reti: Gagliardi, Craviotto (Varazze Don Bosco), G. Insolito, Badoino (Ceriale), Armango (Loanesi San Francesco), Rignanese (Legino), Falsini (Via dell’Acciaio), Cascina (Camporosso), Ravoncoli, Miceli, Tarantola, Gambacorta (Taggia), Vejseli (Bragno), Colombino (Veloce)

2 reti: Brovida, Torra (Bragno), Poggioli (Via dell’Acciaio), Lanzalaco (Arenzano), Mela (Loanesi San Francesco), Scappatura (Ventimiglia), Salas Mendoza, Perego, Minardi (Praese), Core, Schirru (Legino), Rapetti, Giguet, Damonte (Veloce), An. Piombo (Celle Ligure), Fantoni (Ceriale), Angella (Varazze Don Bosco), G. Albanese (Serra Riccò), Dominici (Ceriale / Dianese e Golfo)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo, S. Rossi, Caramello, Zani, Bortolini, Di Sisto (Sestrese), Fanelli, Maida, Cosentino, Zuloaga (Veloce), Orero, Ndao, Pozzati (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Damonte, Favara (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla, Garetto, Rampini (Varazze Don Bosco), Rapetto, Maia (Bragno), Pinna, Di Molfetta, Tacchino, Sabor, Forte, Pavone (Praese), Lupi, Pirozzi, Burattini, Patrone (Arenzano), Codeglia, Cutellè, Gambacorta, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, La Greca, Salmaso (Taggia), Stamilla, Crudo, T. Giunta, Tofanica, Calcopietro, Grifo, M. Luci, Truisi (Camporosso), Ferrero, Ennaouy, Ottolini, Rizzo (Serra Riccò), Avanzi, Tobia (Legino), Garibbo, Tselepis, Chariq, Martini, Mrahi (Dianese e Golfo), Antonelli, Sfinjari (Loanesi San Francesco), Bonifazio, Donà, Maxena (Ceriale), Sparma, Gallo, Olivieri (Ventimiglia)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese), D. Giunta, Massa (pro Arenzano), L. Orero (pro Praese)