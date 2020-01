Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena la sedicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Inizia quindi il girone di ritorno, che offre subito sfide appassionanti.

Le protagoniste del match odierno saranno infatti Celle e Varazze, due formazioni con obiettivi diversi, ma pronte a tutto per conquistare la vittoria. Dopotutto si sa, il derby è sempre una partita sentita e, nonostante le diverse posizioni in classifica, la sorpresa può sempre essere dietro l’angolo. Questa è sicuramente la speranza dei padroni di casa, che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona playout e vogliono vendicare la sconfitta rimediata all’andata. Gli ospiti invece non possono permettersi passi falsi: Taggia e Sestrese hanno impegni insidiosi e la possibilità di tornare primi è troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

Per sgambettare i nerazzurri mister Palermo manda in campo Catanese, Cosentino, Damonte, Massa, Martino, Vallerga, Vanoli, Barcellona, Raiola, Soto Pesce e Sofia (cap.)

In panchina si accomodano Scala, Bonandin, Sciandra, Sarpa, Altamore, Rampini, Cocurullo, Piombo e Girone

Il Varazze invece si schiera con Ferro, Crocilla, Rampini (cap.), Tagliabue, Ghigliazza, L. Baroni, Piccardo, Gagliardi, Angella, Craviotto e Greco

A disposizione ci sono Bruzzone, Bisio, Kepi, F. Baroni, Garetto, Saporito, Perrone e Fazio

La partita di oggi è arbitrata dal signor Edwin Joel Meza Paredes della sezione di Genova. Gli assistenti sono Musante e Delfino, della medesima sezione

Alle 15:03 il direttore di gara fischia l’inizio del match, con gli ospiti che subito si dimostrano propositivi

Al 2’ pronti, via e alla prima occasione i nerazzurri colpiscono. Uno splendido cross attraversa l’area di rigore e Piccardo con una splendida incornata batte un incolpevole Catanese: 0-1 Varazze!

Al 3’ arriva subito la reazione dei padroni di casa, con Pesce che da dentro l’area prova la conclusione, che gli viene però ribattuta

Al 5’ ancora Celle pericoloso con Sofia che, dal limite, tenta di impensierire Ferro, ma la sua conclusione viene bloccata dall’estremo difensore ospite

Al 10’ arrivano diverse proteste da parte dei locali per un presunto tocco di mano in area su tiro ravvicinato, ma l’arbitro lascia correre

Al 13’ sono ancora gli uomini di mister Palermo a provarci con la potente conclusione di Raiola, ma Ferro risponde presente bloccandola