Prodotti tipici, mercatini, teatro-canzone, mostre d’arte: tanti eventi di qualità nel fine settimana in provincia

Provincia. “Non basta avere grandi qualità: bisogna saperle amministrare”, affermava lo scrittore, filosofo e aforista seicentesco parigino François de la Rochefoucauld. Di qualità gli IVG Eventi di questo primo fine settimana di febbraio ne hanno da vendere ma, in base al consiglio del francese, dobbiamo essere noi eventofili della prima ora ad amministrarli, ovvero a seguirli, condividerli inter nos e parteciparvi.

Le qualità peculiari che troveremo a Finale Ligure saranno il buon gusto e il sopraffino profumo del Pernambucco e degli altri frutti della terra che Agrumare consacra come straordinario patrimonio di biodiversità e gastronomico del territorio.

In campo musicale non c’è miglior qualità di quelle delle canzoni che ogni anno “escono” dal Festival di Sanremo: allora perché non omaggiarle e “fonderle” con opere d’arte? Albissola Marina ha pensato proprio a questo ed è lieta di ospitarne la personalissima interpretazione di dodici giovani artisti nella mostra collettiva “Il nostro Festival”.

Stando in tema di pentagrammi quello di Mauro Ermanno Giovanardi è di certo un nome di qualità: il frontman dei La Crus ha dato infatti il “la” al monologo teatrale e musicale “Il pigiamino strappato”, che a Savona descriverà lo speciale rapporto tra un padre e un figlio e la riscoperta di sentimenti profondi e pensieri complessi.

Finale Ligure. Sabato 1 e domenica 2 febbraio torna Agrumare, la Festa del Pernambucco e degli Agrumi del Finalese. La manifestazione è organizzata fuori stagione per rispettare i tempi della natura e far apprezzare lo straordinario patrimonio di biodiversità e gastronomico.

Produttori agricoli, aziende artigiane, forni e pasticcerie, botteghe agricole e produttori di specialità gastronomiche, ristoranti e osterie, vivai e guide naturalistiche racconteranno il territorio e la sua preziosa biodiversità attraverso i profumatissimi agrumi.

Cuore profumato sarà l’Orangerie, un percorso tra gli agrumi in città realizzato dai Vivai Michelini per scoprire i segreti dei frutti raccontati dall’eclettico botanico finalese Giorgio Gallesio oltre duecento anni fa nel celebre “Traité du Citrus”.

Albenga. Sabato 1 e domenica 2 febbraio ritorna Expo GustItalia – Mercatino dei Sapori Italiani e dell’Artigianato di Qualità.

Saranno presenti espositori in rappresentanza delle regioni italiane con i loro prodotti tipici. Sarà possibile degustare e acquistare, tra gli altri, i taralli pugliesi e le mozzarelle di bufala, salumi e formaggi, miele e confetture di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, il pesto, i dolci alla pasta di mandorle della Sicilia, i vini dell’Oltrepò. Si troveranno anche prodotti artigianali di qualità e tanto altro ancora, tra cui i bomboloni.

La manifestazione torna grazie all’organizzazione dell’Associazione GustItalia 2.0, alla volontà dei commercianti della zona e all’impegno del vicesindaco e assessore al Turismo Alberto Passino.

Albissola Marina. In attesa dell’inizio del Festival della Canzone Italiana a Sanremo sabato 1 febbraio alle ore 17 il Circolo degli Artisti allestisce la mostra collettiva “Il nostro Festival”, in cui dodici giovani artisti interpretano liberamente il tema con tele 70 x 50.

Doppia è la motivazione. La prima riguarda un omaggio ai rapporti che il circolo intrattiene da anni con l’Ufficio Cultura del Casinò di Sanremo, sede in cui nacque la manifestazione canora.

La seconda è l’intento di avvicinare l’arte, oggi troppo spesso elitaria, ad una manifestazione nazionalpopolare molto seguita, creando una congiunzione che secondo il principio della curiosità possa favorire l’accesso ad una galleria d’arte di soggetti che altrimenti non ci entrerebbero.

Savona. Sabato 1 febbraio alle Officine Solimano Mr. Puma e Claudio Bellato interpreteranno il monologo teatrale e musicale “Il pigiamino strappato”: disabilità, rabbia, amore, volontà e tanta vita in uno spettacolo tratto dall’omonimo libro di Giovanni Parentignoti.

Il monologo nasce da un’idea di Mauro Ermanno Giovanardi, cantante del gruppo musicale milanese La Crus e direttore artistico del festival “Equilibri” di Avola, che ha per obiettivo sensibilizzare il pubblico sulle problematiche legate ai disabili e alle barriere architettoniche. In questa ora di teatro ritroviamo i racconti tratti dal libro di Giovanni Parentignoti, letti e recitati da Mr. Puma con la magica chitarra di Claudio Bellato.

L’autore del libro si è trovato nella tragica situazione di avere un figlio disabile al cento per cento. Da questo punto di partenza si sviluppa la narrazione, che più che essere il racconto di un dramma è la descrizione di un rapporto tra un padre e un figlio, la riscoperta di sentimenti profondi e pensieri complessi.

Loano. Nell’ambito del 15esimo Festival Pop della Resistenza sabato 1 febbraio andrà in scena lo spettacolo di teatro canzone “Non maledire questo nostro tempo” di e con Gian Piero Alloisio.

Dopo “Aria di libertà”, storia di un ragazzino partigiano, “Luigi è stanco”, storia di una famiglia ribelle, e “Ragazze Coraggio”, ritratto di tre donne partigiane, Alloisio dedica interamente per la prima volta un suo spettacolo alla Shoah. Il testo cerca di raccontare in modo semplice e colloquiale i fatti che portarono alle leggi razziste contro gli ebrei e allo sterminio legalizzato.

Perché la Germania e l’Italia, Paesi ricchi di storia e cultura che avevano bisogno di crescere e svilupparsi, arrivarono alla follia di voler prima emarginare e poi eliminare una parte dei loro cittadini perfettamente inseriti nella società? Certamente in quegli anni si affermò un linguaggio irrazionale che purtroppo oggi riaffiora. Gli ebrei sono in Italia da più di duemila anni, da prima che gli ebrei san Pietro e san Paolo fondassero la Chiesa, eppure sul web una delle frasi ricorrenti degli antisemiti di oggi è “tornatevene a casa vostra!”.