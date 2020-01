Liguria. Dall’ospedale sono arrivati i primi risultati sui test eseguiti nei confronti di due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, in isolamento all’ospedale di bordo della Costa Smeralda ferma da oggi nel porto di Civitavecchia per un sospetto caso di coronavirus.

Secondo quanto appreso solo la donna ha la febbre e presenta “lievi sintomi influenzali”, mentre il compagno sarebbe stato isolato per precauzione.

Tuttavia, come prevede la procedura sanitaria, si dovrà ripetere ancora una volta il test per avere la certezza sulle condizioni di salute ed escludere o confermare il contagio con il coronavirus.

Quindi sarà necessario attendere i risultati dei prelievi che sono stati inviati all’ospedale Spallanzani di Roma e che dovrebbero arrivare nel corso del pomeriggio.

La coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. Sulla nave sono presenti altri 751 cinesi compresi quelli di Hong Kong, di cui 374 imbarcati a Savona.

Gli altri passeggeri, 6 mila circa, non potrebbero scendere dalla nave in attesa dei riscontri sanitari definitivi: su questo punto c’è stato un vero e proprio braccio di ferro con il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, che ha ribadito come nessun ospite a bordo può scendere prima di conoscere l’esito finale dei test e quindi con l’ok finale della sanità marittima.

La nave crociera Costa Smeralda, attraccata al porto di Civitavecchia nelle ultime ore, durante il suo tour aveva fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca. Per sabato prossimo è previsto il suo rientro a Savona.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi a Roma il ministro per la Salute, Roberto Speranza. L’occasione per fare il punto su diversi temi, tra cui il sistema messo in campo per far fronte all’infezione da Coronavirus, in costante contatto e coordinamento con le autorità nazionali, e l’attuazione da parte del governo del Patto per la Salute.

“Con il ministro Speranza c’è stata piena sintonia sulla necessità di attuare al più presto il nuovo Patto per la salute – ha sottolineato Toti – con le regole semplificate per gli investimenti proposte dalla Liguria e accettate dal governo nel confronto con le Regioni”.