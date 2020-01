Savona. Per otto squadre del girone A di Prima Categoria la sosta festiva è stata più breve di quanto previsto ad inizio stagione. Domenica 5 gennaio, infatti, sono stati disputati tre recuperi della settima giornata ed uno dell’ottava giornata.

Spicca proprio quest’ultimo, per il risultato eclatante. Il Quiliano & Valleggia ha dilagato sul campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, imponendosi per 7 a 1. Le doppiette di Grippo (nella foto) e Marotta e le singole segnature di Vezzolla, Bazzano e Buffo hanno permesso alla squadra di mister Chicco Ferraro di centrare la quarta vittoria in campionato, grazie alla quale i biancorossoviola si isolano in nona posizione.

Il Pontelungo consolida il primato, portandosi a più 4 sullo Speranza a parità di partite giocate. Gli albenganesi condotti da Fabio Zanardini sono tornati al successo battendo in trasferta per 2 a 0 la Letimbro. Rossignolo in avvio di gara e Ardissone nel recupero del secondo tempo hanno realizzato i due gol grazie ai quali i granata hanno conquistato l’ottavo successo in questo torneo.

Solitaria in terza posizione si porta l’Altarese, che ha posto fine alla serie positiva della Baia Alassio che durava da quattro turni. Prosegue quindi la striscia di vittorie della formazione allenata da Ermanno Frumento, giunta a quattro successi consecutivi. I giallorossi hanno prevalso per 2 a 0 grazie a due centri di Ferrotti, a bersaglio una volta per tempo.

Si rilancia il Soccer Borghetto, che si trova a 6 lunghezze dal primo posto ma con una partita da recuperare. L’undici guidato da Alessandro Giunta ha fatto bottino pieno sul campo del Millesimo. I biancorossi hanno vinto 3 a 0, andando a segno nella seconda metà di gara due volte con Carparelli e una con Auteri. I giallorossi hanno finito la gara in nove a causa di due espulsioni.