Savona. Oggi allo stadio A.Briano di Savona (località Santuario) va in scena il recupero della settima giornata del campionato di Prima Categoria ligure (Girone A). Le protagoniste del match odierno scenderanno in campo per giocare la partita programmata inizialmente per lo scorso 24 novembre, ma rinviata a causa dell’ondata di maltempo che colpì la nostra regione. La sfida mette di fronte Letimbro e Pontelungo, due formazioni con obiettivi diversi, ma che faranno di tutto per vincere. I padroni di casa devono infatti ottenere i tre punti, che mancano addirittura da iniziò novembre. Questa situazione li ha portati in zona-playout, che i gialloblù vogliono prontamente abbandonare. Situazione diversa invece per gli ospiti, che cercheranno di vincere per mantenere la vetta della classifica e proseguire il loro momento magico (non perdono dalla 2a giornata).

Per sgambettare gli albenganesi, mister Oliva manda in campo Bianco, Ottonello (cap.), Giusto, Valdora, Lovesio, Rossetti, Martino, Orcino, Vario, Vanara e Vanara

In panchina si accomodano Valerioti, Mellogno, Odenato, Pescio, Battistez, Morando, Del Buono, Calabrò e Cappelletti

Per continuare la marcia trionfale la squadra allenata da Fadio Zanardini si schiera con Breewuer, Ferrari (cap.), Enrico, Canetto, Greco, Illiano, Caneva, Ardissone, Guardone, Monte e Rossignolo

Pronti a subentrare ci sono Bozzo, Gerini, Bonadonna, Sansalone, Interguglielmi, Giraldi, Andreis, Lecini e Pollio

L’arbitro della partita è il signor Mattia Romeo della sezione di Genova.

Alle 14:35 il direttore di gara fischia l’inizio del match, con il Pontelungo che prova subito a rendersi propositivo

Al 2’ ecco già il primo squillo della partita, con l’ottima torsione di Rossignolo che colpisce bene di testa, ma la palla termina alta di un soffio

All’8’ si sblocca il match. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla percussione palla al piede di uno scatenato Rossignolo, che scatta sul filo del fuorigioco e deposita il pallone in rete dopo aver scartato il portiere: 0-1 Pontelungo!

Al 9’ arriva l’immediata reazione del Letimbro con il tiro dalla distanza di Vario, ma la conclusione termina larga

Al 13’ prova anche Orcino ad impensierire gli avversari, ma la difesa ospite respinge

Al 20’ sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete, con Frumento che davanti a Breewuer si fa ipnotizzare, non riuscendo a finalizzare una buona occasione

Al 23’ Vario cerca la prodezza dalla distanza, ma la conclusione termina alta

Al 29’ Rossignolo inventa e sforna uno splendido assist per Ardissone, il quale però manca clamorosamente l’appuntamento con il pallone fallendo un gol apparentemente già fatto

Al 35’ Giusto si mette in proprio e semina il panico tra gli avversari, scheggiando la traversa con un siluro dal distanza: che brivido!

Al 37’ Monte suona la carica per i suoi, ma il suo tentativo termina amato

Al 40’ Frumento con una buona conclusione impensierisce Breewuer, ma la palla sfiora soltanto il palo

Al 42’ ancora Letimbro in avanti con Valdora che, con un ottimo tiro a giro, costringe l’estremo difensore all’intervento

Finisce così 0-1 un divertente primo tempo, ricco di occasioni e di ribaltamenti di fronte. Dopo un ottimo quarto d’ora iniziale targato Pontelungo è uscito fuori il carattere del Letimbro, che ha avuto diverse chance per pareggiare il risultato dando vita ad una sfida appassionante.

Alle 15:33 inizia la seconda frazione con un cambio tra le file dei locali. Mister Oliva manda in campo Battistez al posto di uno spento Vanara. Zanardini invece conferma gli stessi undici dei primi 45’.

Al 1’ prova subito a raddoppiare il Pontelungo, ma la difesa casalinga fa buona guardia

Al 4’ risponde subito il Letimbro con il colpo di testa di Rossetti, ma Breewuer blocca senza problemi

Al 12’ ancora padroni di casa ancora pericolosi su punizione questa volta con la spiazzata di Orcino, che termina di poco alta

Al 16’ cambia qualcosa anche mister Zanardini: dentro Bonadonna, fuori Canetto

Al 23’ scarseggiano le occasioni e Oliva decide di operare una sostituzione: esce il dolorante Frumento ed entra Pescio

Al 24’ ecco la possibile svolta del match: Bonadonna interviene in modo scomposto su un giocatore avversario e l’arbitro non ha dubbi, mandandolo sotto la doccia

Al 25’ il Letimbro prova a riprenderla sostituendo il numero 2 Ottonello con il numero 20 Cappelletti

Al 27’ Caneva inventa e Ardissone si presenta solo davanti a Bianco, ma il numero 8 degli ospiti scivola clamorosamente fallendo una grande opportunità

Al 28’ sul ribaltamento di fronte arriva una grande chance per i locali, ma il tiro di Vario non inquadra lo specchio della porta

Al 32’ l’infortunio di Pescio costringe Oliva ad operare un’altra sostituzione: esce il numero 16 e scende in campo Del Buono

Al 35’ Orcino prova dalla distanza, ma il portiere avversario blocca senza esitazioni

Al 37’ Valdora calcia un’ottima punizione, ma Breewuer risponde presente e mette il pallone in corner

Al 38’ anche Zanardini decide di fare un cambio: dentro Giraldi e fuori Guardone

Al 44’ Martino sforna uno splendido cross per Battistez, che da due passi non riesce a trovare il gol del pari

L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

Al 46’ ancora Battistez ci prova da fuori, ma la conclusione termina larga

Al 49’ il Letimbro si sbilancia in avanti e Oliva manda in campo Calabrò al posto di Giusto

Al 50’ Rossignolo in contropiede libera un lanciatissimo Ardissone, che questa volta fa tutto bene saltando Bianco e depositando il pallone in rete: apoteosi Pontelungo, 0-2 il risultato!

Termina così 0-2 una partita ricca di emozioni, con gli ospiti che hanno avuto il merito di resistere per tutta la partita per poi colpire nel finale.