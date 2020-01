Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, prima partita casalinga del 2020 per l’Olimpia Carcarese che oggi ospita la Baia Alassio. Dopo alcuni passi falsi, le due vittorie consecutive con Don Bosco e Carlin’s Boy hanno portato i biancorossi a -6 dalla vetta occupata dal Pontelungo, una lunghezza in più invece per le vespe attualmente sesta forza del campionato a pari merito con il Soccer Borghetto. Ben 5 risultati utili consecutivi per gli alassini che nelle ultime 5 giornate hanno conquistato 9 punti grazie a 2 vittorie e 3 pareggi. Sei è il numero che accumuna le due formazioni, per la Carcarese pari ai punti guadagnati al Corrent, per la Baia a quelli conquistati in trasferta. Oggi un risultato importante per entrambe per continuare la corsa nei piani alti della classifica senza lasciare terreno alle dirette contendenti.

FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Vero, Mazza, Ezeukwu, Spozio, Comparato, Volga, Clemente, Canaparo, Zizzini, Caruso. A disp.: Celestini, Marenco, Dealberti, Bagnasco, Rebella, Manti, Siri. All. Chiarlone

BAIA ALASSIO: Pampararo, Welti, Gagliolo, Odasso, Putrino, Garibizzo, Li Causi, Pisano, Delfino, Di Mari, Colli. A disp.: Toja, Scarone, Cavassa, Numeroso, Olivieri, Naso, Cornelli, Castellari. All. Iurilli

ARBITRO: Carlo Parodi di Novi Ligure