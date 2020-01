Quiliano. Le sanzioni arbitrali prese nelle partite giocate la scorsa settimana sono costate la squalifica a nove giocatori del girone A di Prima Categoria.

Gabriele Salinas (nella foto) (Quiliano&Valleggia) è stato squalificato per tre gare in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, accingendosi ad uscire dal terreno di gioco, rivolgeva al direttore di gara, ad alta voce e per due volte, un’espressione ingiuriosa, accompagnandola con gesti offensivi nei suoi confronti”.

Simon Pablo Torres Forgione (Carlin’s Boys), Daniele Lai (Altarese), Mirko Santelia, Matteo Leocadia (Borghetto), Davide De Madre (Millesimo), Riccardo Cervetto, Luca Marini (Olimpia Carcarese) e Nicola Orsolini (Speranza) sono stati fermati per un turno.

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

11 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

9 reti: Ferrotti (Altarese)

8 reti: Seck (Speranza), Moresco (Altarese)

7 reti: Laudando (Aurora Calcio), Doci (Speranza)

6 reti: G. Brizio (Carlin’s Boys)

5 reti: Colli (Baia Alassio), Bonifacino (Aurora Calcio), Zizzini (Olimpia Carcarese)

4 reti: Vezzolla (Quiliano&Valleggia), Canaparo (Olimpia Carcarese), Caneva (Pontelungo), Paterno (AC Andora), Tarditi (Soccer Borghetto)

3 reti: Simonassi (Borghetto), Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Auteri (Soccer Borghetto), Battuello, Garassino (AC Andora), Marotta (Quiliano&Valleggia), F. Saino (Aurora Calcio), Guardone, Rossignolo, Giraldi (Pontelungo), Morielli, Rovere, Bove (Millesimo), Hublina, Cervetto (Olimpia Carcarese), Numeroso (Baia Alassio), Carminati (Letimbro)

2 reti: Condorelli (Soccer Borghetto), Ardissone (Pontelungo), Di Mari, Olivieri, Delfino (Baia Alassio), Ciravegna (Millesimo), Bianco, Marcucci (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Uruci, Ciappellano (Speranza), Serrami (AC Andora), Cossu (Letimbro), F. Santelia, Gasco, Parodo (Borghetto), Vero (Olimpia Carcarese), Carocci, Paggi, Marouf, Grippo (Quiliano&Valleggia), Urbina, M. Campagnani (Carlin’s Boys)

1 rete: Milazzo, Simonetti, Di Lorenzo (Soccer Borghetto), Molinari, Bozzo, Pellicciotta, Pansera (Altarese), Gilardoni, Magnani, Martino, Orcino, Delbuono, Calabrò (Letimbro), Monte (Pontelungo), L. Negro, Salvatico (Millesimo), S. Sabia, Parodo, Balbi (Borghetto), A. Campagnani, Cianci, Ventre (Carlin’s Boys), Fabbretti, Martino, Salinas, Raffa, D’Amico, Bazzano, Buffo (Quiliano&Valleggia), Vassallo, Ezekwu, Caruso (Olimpia Carcarese), Di Salvo, Spinelli (AC Andora), Saba, Verardo, Calvini, Grandi, Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Balbi, Gasco, Ponzo, Leocadia (Borghetto), Pizzolato, Torrengo, Gavacciuto, Diop (Aurora Calcio), Diagne, Titi, Corsini (Speranza), Cavassa (Baia Alassio)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone, Di Noto (pro Speranza)