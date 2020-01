Quiliano. Le partite giocate domenica 26 gennaio sono costate la squalifica ad undici giocatori del girone A di Prima Categoria.

Riccardo Armellino (Quiliano&Valleggia) è stato squalificato per cinque giornate in quanto espulso perché “calciatore di riserva in panchina, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e colpiva con il petto il direttore di gara alla schiena, procurandogli dolore e protestando per le sue decisioni (sanzione aggravata per il fatto che lo stesso è entrato indebitamente sul terreno di gioco)”.

Dovranno saltare la prossima partita Pietro Salani, Manuel Marsio (Altarese), Daniele Gilardoni (Letimbro), Ebrima Cham (Speranza), Gaetano Laudando (Aurora Calcio), Luca Colli (Baia Alassio), Andrea Gallo, Filippo Gasco (Borghetto), Erik Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) e Samuel Ristagno (Soccer Borghetto).

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

13 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

12 reti: Moresco (Altarese)

10 reti: Seck (Speranza)

9 reti: Doci (Speranza), Ferrotti (Altarese)

8 reti: G. Brizio (Carlin’s Boys), Laudando (Aurora Calcio)

6 reti: Canaparo (Olimpia Carcarese)

5 reti: Caneva (Pontelungo), Colli (Baia Alassio), Bonifacino (Aurora Calcio), Zizzini (Olimpia Carcarese)

4 reti: Morielli, Bove (Millesimo), Vezzolla (Quiliano&Valleggia), Guardone (Pontelungo), Paterno (AC Andora), Tarditi, Auteri (Soccer Borghetto)

3 reti: Ciappellano (Speranza), Gasco, Simonassi (Borghetto), Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Battuello, Garassino (AC Andora), Paggi, Marotta (Quiliano&Valleggia), F. Saino (Aurora Calcio), Rossignolo, Giraldi (Pontelungo), Rovere (Millesimo), Hublina, Cervetto (Olimpia Carcarese), Numeroso, Delfino (Baia Alassio), Delbuono, Carminati, Cossu (Letimbro)

2 reti: Condorelli, Di Lorenzo, Guarisco (Soccer Borghetto), Ardissone (Pontelungo), Di Mari, Olivieri (Baia Alassio), Ciravegna (Millesimo), Grandi, Bianco, Marcucci (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Diagne, Uruci (Speranza), Serrami (AC Andora), Martino (Letimbro), S. Sabia, F. Santelia, Parodo (Borghetto), Vero (Olimpia Carcarese), Carocci, Marouf, Grippo (Quiliano&Valleggia), Urbina, M. Campagnani (Carlin’s Boys)

1 rete: Milazzo, Simonetti, Serra (Soccer Borghetto), Molinari, Bozzo, Pellicciotta, Pansera (Altarese), Gilardoni, Magnani, Vario, Orcino, Calabrò (Letimbro), Monte (Pontelungo), L. Negro, Salvatico, Raimondo, Protelli (Millesimo), Parodo, Balbi (Borghetto), A. Campagnani, Cianci, Ventre, Alemanno (Carlin’s Boys), Fabbretti, Martino, Salinas, Raffa, D’Amico, Bazzano, Buffo (Quiliano&Valleggia), Vassallo, Ezekwu, Caruso, Clemente, M. Siri, Spozio (Olimpia Carcarese), Michero, Di Salvo, Spinelli (AC Andora), Saba, Verardo, Calvini, Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Balbi, Gasco, Ponzo, Leocadia (Borghetto), Pizzolato, Torrengo, Gavacciuto, Diop, Nonnis, Realini (Aurora Calcio), Titi, Corsini (Speranza), Cavassa (Baia Alassio)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone, Di Noto, Ezekwu (pro Speranza), Orsolini (pro Olimpia Carcarese)