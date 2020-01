LIVE: CARLIN’S BOY – OLIMPIA CARCARESE 0-2 (15′ Cervetto, 28′ Ezeukwu)

1′ Partiti!

SECONDO TEMPO

————————————————————————————————

46′ Finisce il primo tempo

45′ Dopo 3 corner consecutivi non sfruttati dal Carlin’s Boy, al quarto la squadra locale va vicino al gol, rimpallo in area che favorisce Campagnani M. che al limite al volo manda sopra la traversa

37′ Zizzini prova un diagonale di potenza dalla sinistra, Bazzoli blocca con sicurezza

32′ Che rischio per la Carcarese! Cross dalla destra di Brizio, Ciaramitaro davanti ad Allario la manca di testa, la sfera rimbalza in area piccola e finisce di un soffio sopra la traversa

28′ GOOOOOOOL! Punizione di Spozio dalla destra sul secondo palo, dove Ezeukwu di testa è micidiale, la sua incornata è imparabile per Bazzoli

21′ Prova a reagire il Carlin’s Boy: Brizio dal limite dell’area piccola serve Baidi che ci prova di prima intenzione, ma un attentissimo Allario con il piedi salva i suoi

20′ Punizione dalla destra di Spozio sul primo palo, dove Zizzini di testa non ci arriva per un soffio, Bazzoli blocca

15′ GOOOOOOOOOL! Sugli sviluppi di corner la sfera arriva a Cervetto che centralmente ha una mira chirurgica: la sfera colpisce la traversa interna prima di infilarsi tra le maglie della rete

14′ Cross dalla sinistra di Spozio per Zizzini che di testa impegna Bazzoli. Calcio d’angolo

10’Il Carlin’s Boy si affida ai lanci lunghi per la punta Brizio, mentre la Carcarese preferisce il fraseggio, ma entrambe non riescono a rendersi pericolose

1′ Si parte!

Sanremo. Buongiorno cari letti di Ivg.it, oggi al Pian di Poma comincia il 2020 di Carlin’s Boy e Olimpia Carcarese. Sette i punti degli imperiesi e 17 quelli dei valbormidesi, che dopo aver ritrovato la vittoria con il Don Bosco Vallecrosia vogliono mantenere il sorriso e risalire la classifica. Ultimo turno positivo anche per i ragazzi di Nardini che hanno pareggiato con la Letimbro, questo l’unico punto conquistato in trasferta, le uniche due vittorie, infatti, sono arrivate proprio in quel di Sanremo. Per il Carlin’s Boy penultimo posto in classifica e necessità di fare bottino per cercare di uscire dalla zona play out.

FORMAZIONI

CARLIN’S BOY: Bazzoli, Cianci, Torres, Calvini D., Urbina, Campagnani M., Sichi, Calvini F., Brizio, Ciaramitaro, Baidi. A disp.: Cedeno, Alemanno, Campagnani A., Marenco, Borriello, Martinello, Sabre. All. Nardini

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Vassallo, Marenco, Ezeukwu, Spozio, Marini, Volga, Cervetto, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Odella, Caruso, Di Natale, Bagnasco, Mazza, Manti, Clemente, Rebella, Comparato. All. Chiarlone

ARBITRO: Filippo Gorlero di Imperia