Borghetto Santo Spirito. Si completa questa sera la settima giornata del girone A di Prima Categoria. Sul campo dell’Oliva va in scena una partita tra due squadre in lotta per non retrocedere: Borghetto e Don Bosco Vallecrosia Intemelia, rispettivamente ultima e penultima in classifica.

I granata non vincono da cinque giornate, nelle quali hanno raccolto solamente 1 punto. I ponentini sono reduci da quattro sconfitte di fila, l’ultima delle quali molto pesante in termini di punteggio.

La cronaca. Il tecnico locale Guido Fruzzetti manda in campo Gallo, Calabretti, S. Sabia, Testa, Littarelli, Nardulli, Contratto, Gasco, Simonassi, Balbo, Leocadia (cap.).

A disposizione Cattaneo, Dileo, Manelli, M. Santelia, Desiato, Pianese, Bova, Vanuatu, El Allali.

Mister Manuele Fiore schiera Palladino, Verardo, Cane, Andrenacci, Trevisan, Calvini, Rotella, Grandi (cap.), Caccamo, Crudo, Condrò.

Riserve Dalmasso, Tabacchiera, Santamaria, Boussaha, Russo, Gagliardi, Bianco, Marafioti, Marcucci.

Arbitra Lorenzo Bardini della sezione di Savona.

Si gioca davanti ad una cinquantina di spettatori. Si inizia alle 20,45.