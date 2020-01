Possibile contaminazione microbiologia, richiamato lotto di tortelloni anche in Liguria

Liguria. “La catena dei supermercati Penny Market ha disposto il richiamo di un lotto di tortelloni al prosciutto crudo a marchio “Fior di Pasta” per una possibile contaminazione microbiologica”. E’ quanto comunicato dallo Sportello dei Diritti.

I tortelloni richiamati sono stati prodotti per Penny Market dall’azienda Pastificio Davena Srl, nello stabilimento di via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

“Il prodotto interessato è venduto in buste da 1 kg con il numero di lotto 8619003884 e la scadenza 09/02/2020. Penny Market rende noto che sono interessati dal richiamo i discount di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia” specificano dallo Sportello dei Diritti.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato o sostituito.