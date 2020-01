Polizia Stradale, primo bilancio 2020: sottratti oltre 700 punti dalle patenti

Savona. Chi viaggia con i documenti come assicurazione, carta di circolazione e bollo scaduti e chi, invece, viene sorpreso ad assumere cocaina mentre è alla guida. Passando, poi, per chi guida in stato di ebbrezza. Queste sono solo alcune delle prime infrazioni del 2020, trovate e sanzionate dalla Polizia di Stato.

Nei primi giorni del 2020 sono state dislocate sulle autostrade e strade liguri oltre 322 pattuglie, che hanno portato a fermare e controllare oltre 1500 persone e a ritirare una decina di patenti e sottraendo 732 punti a conducenti che, soprattutto, correvano troppo, non usavano le cinture di sicurezza o usavano il telefonino alla guida.

“Riguardo il telefono usato durante la marcia, visto la diffusione ed assoluta pericolosità di questo vero e proprio fenomeno, la Sezione di Genova ha organizzato delle pattuglie in moto anche in borghese, così da intercettare tutti quelli che desistono da questa abitudine solo in presenza delle Forze dell’Ordine”, spiegano dalla Polizia di Stato.

“Altro fenomeno da arginare – conclude la Polstrada – è la mancanza di assicurazione: 13 veicoli non costituiranno più questo pericolo mentre altri 53 non erano stati sottoposti alla visita di revisione. Tre infine i conducenti che avevano ‘dimenticato’ invece di conseguire la patente prima di mettersi alla guida”.