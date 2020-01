Polisportiva del Finale: al via “Personaggi”, la nostra nuova rubrica!

Ad ogni inizio d’anno ci si pongono nuovi buoni propositi; così lo scorso anno, a gennaio 2019 la Polisportiva del Finale aveva inaugurato sul sito istituzionale la nuova rubrica “Pink Power” dedicata alle sue eccellenze sportive femminili, con l’intenzione di dare spazio ed evidenza a quello che possono e sanno fare le donne nel mondo dello sport. Tramite questa nuova rubrica abbiamo iniziato a raccontarvi le nostre grandi sportive, partendo dal fatto che, proprio nell’allora appena trascorso 2018, il mondo dello sport finalese ha visto emergere delle vere “Pink protagoniste”, come è emerso anche della cerimonia di Premiazione dello “Sportivo dell’Anno 2018”. Questo consolidato e atteso evento, organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure, si svolge ormai tradizionalmente negli ultimi giorni di dicembre di ogni anno e proprio nell’edizione 2018 aveva visto l’emergere di tante eccellenze al femminile, tra cui la vincitrice di quell’edizione: la schermitrice Carola Maccagno, nata e cresciuta nella Polisportiva del Finale, sotto la guida del grande Maestro Sergio Nasoni.

Premesso questo, per iniziare bene anche il 2020, abbiamo deciso di porci un nuovo ambizioso obiettivo a livello di comunicazione: quello di potervi parlare di tutte le nostre eccellenze, (sempre riservando uno spazio importante alle quote rosa), ovvero in generale di tutti quei personaggi che rendono solida e fanno crescere la grande famiglia che è la Polisportiva del Finale: dagli istruttori, ai Dirigenti, dagli atleti meritevoli ai grandi Maestri, ai nostri campioni e campioncini, ai collaboratori storici della Polisportiva e a tutti quelli che in qualche modo ne fanno o ne hanno fatto parte, lasciando la loro impronta.

Ed è così, che sul nostro sito, a partire da oggi, comparirà una nuova area denominata “LE NOSTRE ECCELLENZE”, che oltre alla già prevista “Pink Power”, da adesso in avanti, comprenderà anche la nostra nuova rubrica “Personaggi”! E chi tra questi sarà il primo di cui parleremo? Se volete scoprirlo, non vi resta che attendere il nostro prossimo articolo. E allora, restate sintonizzati e continuate a seguire la Polisportiva del Finale sul sito http://www.polisportivadelfinale.it/ e sui nostri profili Facebook e Instagram!