Polemica Enpa su “Pesca senza limiti”, il Comune: “Comodo fare l’animalista dietro una scrivania”

Roccavignale. “Prima di dire certe cose bisognerebbe informarsi. Comodo fare l’animalista dietro ad una scrivania a Savona”.

Inizia così la durissima replica del sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia all’Enpa di Savona, autrice di un attacco, nella mattinata odierna, sulla manifestazione “Pesca senza limiti”, in scena ai laghi del Dolmen.

“Se il comune voleva o doveva svuotare i laghi sarebbe stato corretto ed umano utilizzare storditori elettrici per far affiorare gli animali, raccoglierli in secchie e liberarli nelle acque libere dei torrenti vicini”, l’affondo di Enpa.

Ma, stando alle parole del primo cittadino, si tratterebbe di un “errore” perchè il Comune non avrebbe nulla a che fare con l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento.

“I laghi del Dolmen sono privati e la loro gestione è affidata ad Arcipesca Savona, mentre il ristorante è stato affidato a un altro soggetto ancora. L’ente comunale non c’entra nulla né con l’iniziativa né tantomeno con la gestione. Basti pensare che, per il RokkaFest, ci vengono concesse le aree in uso gratuito”, ha concluso il sindaco.