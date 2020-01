Pietra Ligure, scontro auto-moto lungo la via Aurelia: centauro al Santa Corona

Pietra Ligure. Un incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa lungo la via Aurelia – a Pietra Ligure – nei pressi della stazione ferroviaria.

Per cause ancora in via di accertamento, una moto si sarebbe scontrata contro un’auto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Loano e gli uomini della Polizia Locale pietrese per i rilievi del caso.

Il centauro coinvolto nel sinistro è stato poi trasportato in codice giallo presso il vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.