Savona. Il Pietra Ligure, due volte in vantaggio con Canu e Rovere, viene raggiunto dal Rapallo Rivarolese con Chiappe e Bertuccelli.

L’analisi della gara è affidata a mister Mario Pisano.

“Siamo soddisfatti, la partita con il Rapallo Rivarolese, era ostica, anche per la forza dell’avversario – esordisce il mister – affrontato a viso aperto. Sono contento per la prestazione della squadra, peccato non aver finalizzato un paio di contropiedi, che meritavano miglior sorte, in particolar modo con Gaggero (sul 2-1) e Zunino (sul parziale di 2-2). Usciamo a testa alta dal confronto, nonostante cinque assenze importanti, consapevoli che da oggi in avanti possiamo fare bene con tutti“.