Pietra Ligure, il consigliere comunale Nicola Seppone costituisce il gruppo consiliare “PietrAttiva”

Pietra Ligure. Novità all’interno del consiglio comunale di Pietra Ligure: il consigliere di minoranza Nicola Seppone (candidato alle elezioni amministrative del 2019 nella lista di Sara Foscolo ed eletto, con 200 preferenze personali, nel maggio dello scorso anno) ha costituito in seno al parlamentino pietrese il nuovo gruppo consiliare denominato “PietrAttiva”.

Spiega Seppone: “Il nuovo gruppo vuole essere l’espressione istituzionale della comunità creata dal sottoscritto nel 2016 e che, nel corso degli anni, si è ritagliata un ruolo importante nel panorama della politica locale, sia come contenitore di idee, ma anche come strumento per la risoluzione di piccole problematiche quotidiane”.

Il consigliere comunale, in particolare, nel suo intervento fa riferimento al gruppo Facebook “PietrAttiva”, creato dallo stesso Seppone per essere “uno spazio dove politica locale e cittadini si incontrano, una comunità di discussione sui principali temi che riguardano la vita amministrativa del paese”.

“Da quando ho iniziato ad interessarmi di politica pietrese, anche grazie all’uso dei social ho sempre cercato di ascoltare i cittadini, provando, quando era possibile, a dare voce alle loro istanze – spiega Seppone – ‘PietrAttiva’, dal 2016, è tutto questo e ora, con il nuovo gruppo consiliare, la formula nata sui social trova la sua massima espressione istituzionale all’interno del consiglio comunale, dove è mia intenzione continuare a lavorare per il bene di Pietra Ligure”.

Con “PietrAttiva”, Seppone esce dall’attuale gruppo di appartenenza “Sara Foscolo Sindaco”: “Oltre a nutrire grande stima per ognuno di loro, ho un ottimo rapporto con tutti gli esponenti di minoranza – continua il consigliere – infatti, con la costituzione del nuovo gruppo intendo semplicemente rivendicare il mio attaccamento al territorio, che, per quanto riguarda Pietra Ligure, per il sottoscritto prescinde da ogni genere di appartenenza politica. Allo stesso modo, tuttavia, sono certo che su talune tematiche sarà facile e naturale lavorare in sintonia con le altre forze di opposizione”.