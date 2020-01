Pietra Ligure. Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Largo Veterani dello Sport, all’intersezione con via Rossello.

Nello specifico l’intervento ha il duplice obiettivo di renderne più sicura la parte terminale, eliminando le barriere architettoniche e installando gli elementi di protezione a monte e di migliorare la fluidità della viabilità fra la stessa via Rossello e Largo Veterani dello Sport.

“Questo in funzione dell’istituzione del senso unico sul Lungomare Bado” afferma il sindaco Luigi De Vincenzi.

E proprio in vista del via del restyling della passeggiata a mare pietrese che porterà ad una nuova viabilità, al via i lavori e le azioni propedeutiche all’intervento varato dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano delle opere pubbliche.

L’intervento prevede un investimento di 490 mila euro. In preparazione dell’inizio dell’opera vigili urbani in azione per lo stop ai parcheggi della passeggiata e la rimozione di alcune dehors e strutture. Almeno due mesi per completare l’intervento di riqualificazione, con relativo senso unico da levante a ponente. Il sindaco prima e in un secondo tempo il dirigente competente ha illustrato a commercianti e operatori forme, tempi e modalità dell’opera.

A breve, inoltre, è prevista la ristrutturazione di via della Libertà.