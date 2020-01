Pietra Ligure. Sono iniziati questa mattina i lavori sul lungomare Bado per il rifacimento del marciapiede della passeggiata (lato monte). Sono stati modificati gli stalli di sosta e verrà istituito un senso unico di marcia con direzione levante – ponente come segue:

– lunedì 20/01 rifacimento segnaletica su tutto il lungomare con divieto di sosta dalle ore 6,00 fino a termine lavori;

– martedì 21/01 installazione cantieri edili per il primo lotto dei lavori che sarà tra via Cavour e l’archivolto del Monumento ai Caduti.

Data l’ampiezza dell’area interessata verrà istituito il senso unico, a partire dalle prime ore del mattino, nel tratto compreso tra via Cavour ed il passaggio a livello di via Bado.

Il restante tratto di via Bado, tra via Cavour e la rotonda via Matteotti (ex hotel Royal), rimarrà momentaneamente a doppio senso di marcia.

La polizia locale ha reso noto che nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori informazioni secondo il programma dei lavori, ricordando che l’area parcheggio attiguo ai cantieri navali e destinata a “residenti e autorizzati”, dalle 6.00 del 21 gennaio fino a fine lavori, comprenderà 10 stalli, fra lo stallo sosta disabili e l’area mare; per piazzale Geddo, lato monte, area adiacente cimitero cittadino, dalle 6.00 del 21 gennaio fino a fine lavori, con 90 posti auto.