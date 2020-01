Piaggio, Melis (M5S): “Percorso per uscire dalla crisi tracciato da Di Maio”

Villanova d’Albenga. “Il taglio netto alla cassa integrazione, unitamente all’incremento degli ordini che stanno tornando a dare ossigeno al portafoglio Piaggio Aerospace, ci dice che le azioni intraprese fino a questo momento sono state decisive. Certo, non basta e dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi affinché questa eccellenza del nostro territorio e della Liguria tutta continui a essere tale. Come M5S ci impegneremo affinché ciò accada”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Andrea Melis.

“Oggi, è doveroso ricordare che il percorso per uscire dalla crisi fu segnato da Luigi Di Maio, che ringrazio, venendo di persona in Piaggio durante i momenti più difficili e mettendoci la faccia. Allora pochi ne erano convinti, ma il tempo è galantuomo e il percorso tracciato allora si è concretizzato con la notizia odierna. Siamo fiduciosi che con questo Governo l’attenzione rimarrà alta su questo frangente”.

“Io, da parte mia, continuerò a portare in consiglio regionale le istanze del nostro territorio. In quest’ottica, va mantenuta alta l’attenzione anche su Bombardier, per la quale continueremo a lavorare per dare prospettive strutturali di uscita dal momento di difficoltà”.