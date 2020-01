Pestaggio in discoteca, denunciato 20enne di Alassio

Alassio. E’ stato identificato e denunciato dai poliziotti del commissariato di Alassio il responsabile del violento pestaggio ai danni di un ragazzo di 20 anni avvenuto la notte di Natale in una discoteca della zona. A spedire il coetaneo in ospedale con il setto nasale fratturato (per lui 30 giorni di prognosi) è stato un altro 20enne, praticante arti marziali, recentemente trasferitosi altrove per motivi di studio.

L’episodio risale come detto alla notte di Natale, quando una volante del commissariato alassino è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazione dell’aggressione. Le indagini coordinate dalla dirigente del commissariato Gilda Pirré hanno portato all’identificazione del ragazzo, che ora è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Savona per il reato di lesioni aggravate.

“Non si possono tollerare atteggiamenti violenti di questo tipo – commentano dal commissariato – tanto meno che i ragazzi escano a divertirsi e facciano ritorno a casa con la faccia spaccata, denti rotti o altre violenze di genere”. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la posizione del titolare del locale e il personale addetto alla sicurezza.