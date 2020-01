Pesca e acquacoltura, dal consiglio regionale via libera al programma 2019-2021

Regione. Con 24 voti a favore (maggioranza di centro destra, Boitano del Gruppo misto e Pd) e 6 astenuti (Mov5Stelle e Linea Condivisa) il consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione 112 “Programma regionale della pesca e del’acquacoltura” 2019-2021

Il documento indica i due obiettivi principali della strategia regionale fino al 2021: la tutela e governance dell’ecosistema marino e la tutela della concorrenza e competitività delle imprese di pesca. Per quanto riguarda il primo obbiettivo il programma prevede politiche della pesca decentrate a livello locale; un regime di pesca differenziato e centrato sulla salvaguardia della piccola pesca costiera; l’utilizzo di strumenti di gestione basati sui piani nazionali e locali per singolo areale di pesca e non solo per la tutela di un singolo stock ittico. Saranno proseguite le attività di sperimentazione avviate nel triennio precedente. Proseguirà l’azione di sostegno a forme di allevamento sostenibili nell’acquacoltura, come l’allevamento di nuove specie autoctone, la policoltura, l’acquacoltura in siti esposti, compresa l’acquacoltura biologica; verrà sostenuta la diversificazione, attraverso l’ittiturismo, e la trasformazione; verrà sostenuta l’acquacoltura di specie d’acqua dolce, attualmente inesistente sul territorio regionale, e verrà aumentato il potenziale dei siti di acquacoltura, con particolare riferimento alla molluschicoltura e all’acquacoltura off-shore.

Per quanto riguarda il secondo obbiettivo il programma conferma il percorso 2015-2018: integrazione con le filiere della trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione; valorizzazione e potenziamento di pescaturismo e ittiturismo; attività divulgative e promozionali; affidamento all’impresa ittica di servizi ambientali. Proseguiranno le iniziative per la valorizzazione del pescato, il rilancio dei processi di investimento e dell’innovazione tecnologica attraverso forme agevolate di accesso al credito ed ai meccanismi assicurativi; rafforzamento dell’assistenza tecnica e di servizi alle imprese attraverso le associazioni di rappresentanza del settore della pesca e dell’acquacoltura; formazione professionale e informazione; rafforzamento dei programmi di ricerca per la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca e di acquacoltura.

Claudio Muzio (FI) ha presentato la relazione di maggioranza auspicando il voto favorevole dell’aula: “Il Programma regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2019-2021, approvato quest’oggi dal Consiglio, rappresenta un punto di equilibrio tra la gestione sostenibile dell’ecosistema marino e lo sviluppo delle attività di pesca, tra il corretto utilizzo delle risorse ittiche esistenti e di quelle che l’uomo può mettere in circolo con la sua azione, arricchendo l’offerta per andare incontro alle esigenze del mercato”.

“In questo quadro – prosegue Muzio – il Programma triennale punta allo sviluppo di un settore molto importante e in grande crescita, qual è quello dell’acquacoltura: in questo ambito assumono particolare rilevanza la molluschicoltura, che raggruppa un centinaio di aziende, e l’ostricoltura. In secondo luogo, il Programma valorizza un altro segmento che possiede ampi margini di sviluppo, quello della pesca collegata al turismo: l’ittiturismo costituisce un modello sostenibile che può offrire anche significative opportunità di lavoro”.

“Voglio infine sottolineare – conclude il capogruppo di Forza Italia – lo spazio che il Programma triennale dedica alla pesca sportiva e ricreativa, con un apposito paragrafo in cui si riconoscono da un lato il valore culturale e sociale di questo tipo di pesca che interessa oltre 100.000 liguri, dall’altro lato la sua valenza economica, che crea un indotto molto significativo in termini di vendita di attrezzature, nautica da diporto, didattica e monitoraggio ambientale. Questa grande passione, attraverso cui vengono custodite e tramandate tecniche antiche della nostra tradizione marinara, quali la pesca col palamito, merita di essere difesa, sostenuta e valorizzata sempre più”.

L’assessore alla caccia e pesca Stefano Mai ha dichiarato: “Questo è il principale provvedimento di pianificazione regionale in cui la giunta ha cercato di rafforzare alcuni obbiettivi, fra cui la tutela dell’ecosistema marino, ma dobbiamo anche tutelare la competitività delle imprese liguri rispetto alla concorrenza del mercato globale”. Mai ha sottolineato, infine, il trend positivo del settore.