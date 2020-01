Pauroso schianto in moto, centauro grave al Santa Corona

Pietra Ligure. Grave incidente stradale questa notte intorno alle 0.30 a Camporosso, in provincia di Imperia.

Un motociclista 46enne della zona, che viaggiava a bordo di una Honda Transalp, ha perso il controllo del mezzo per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail riportando una preoccupante ferita all’addome, la frattura del bacino e del femore in più parti.

Sono intervenuti gli operatori del 118 (Croce Azzurra di Vallecrosia ed automedica), carabinieri e polizia. Dopo le prime cure d’emergenza sul posto è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.