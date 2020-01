Parchi, la Regione attiva nel corso universitario Eva. Mai: “Fondamentale investire nella formazione e nella green economy”

La Regione Liguria prenderà parte al corso universitario Eva (Environmental Valuation Accounting) che si terrà all’Università di Genova.

Soddisfazione ha espresso l’assessore regionale a parchi e biodiversità, Stefano Mai, dopo l’annuncio di questa mattina di UniGe.

“Come assessorato ai parchi stiamo investendo molto nella formazione per il personale sulla gestione dell’ambiente e nella promozione della green economy sul territorio – spiega l’assessore Mai – Il grande lavoro messo in atto dal nostro dipartimento con la direzione delle aree protette ci permette oggi di investire in queste realtà. Venerdì sarà presentato l’ampio panorama di azioni dei progetti regionali realizzati e di quelli da portare avanti nei prossimi mesi anche in collaborazione con l’Università”.