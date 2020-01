“Parcheggi per i sub”: dopo le polemiche, pace fatta tra Vittorio Brumotti e il sindaco Canepa

Borghetto Santo Spirito. Pace fatta, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, tra il campione di freestyle e inviato di “Striscia La Notizia” Vittorio Brumotti e il primo cittadino di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Alla base delle polemiche, scatenate da alcuni residenti, una battuta via social mal digerita di Brumotti che si è fatto immortalare in piedi, con aria perplessa, vicino ad una fermata degli autobus situata lungo la provinciale che da Borghetto conduce a Toirano. Sotto, la didascalia “Tuteliamo i parcheggi per i sub” accompagnata dalla emoticon di una faccina che ride.

Ovviamente, come già spiegato ieri, non si tratta di un errore: le lettere sono distribuite in maniera tale da essere lette nel giusto ordine da chi viaggia lungo la strada. In questo modo “Sub” diventa “Bus” e identifica correttamente la piazzola gialla adibita alla sosta dei mezzi pubblici.

Ma lo sa benissimo anche l’inviato del tg satirico targato Mediaset, che si è semplicemente lasciato andare ad una innocua battuta. Dopo le polemiche, con conseguenti richieste di intervento del sindaco, questa mattina sulla pagina del primo cittadino è stato pubblicata una foto chiarificatrice, che certifica la “pace fatta”.

“La scritta è ovviamente giusta. Il post di Vittorio Brumotti aveva di certo un intento ironico e assolutamente non offensivo, – aveva dichiarato ieri Canepa, che oggi aggiunge. – Borghetto Comune ‘sub friendly’: l’ironia è una cosa seria”.