Pallavoo, domenica a Cairo e a Dego il Memorial Ilaria Minini

Cairo Montenotte. Si svolgerà domenica 5 gennaio la sesta edizione del Torneo della Befana di pallavolo, Memorial Ilaria Minini.

L’evento si disputerà sotto l’egida della Fipav, con il patrocinio dei Comuni di Cairo Montenotte e Dego, con il supporto di Avis comunale Dego e Croce Bianca di Cairo Montenotte.

Sei le squadre partecipanti, in rappresentanza di cinque società, inizialmente suddivise in due gironi da tre.

Nel palasport di Dego, alle ore 9, si affronteranno Planet Volley e New Volley Val Bormida. A seguire Volare Volley contro Planet Volley; per finire Volare Volley contro New Volley Val Bormida.

Nel palasport di Cairo, alle ore 9, in campo Quiliano Volley contro New Volley Val Bormida. A seguire Celle Varazze Volley contro Quiliano Volley; per concludere New Volley Val Bormida contro Celle Varazze Volley.

Alle ore 14,30, in contemporanea, si disputeranno le due semifinali per il primo/quarto posto. Poi, a Dego andrà in scena la finale per il quinto/sesto posto e a Cairo quella per il terzo/quarto posto. Chiusura, nel tardo pomeriggio, con la finalissima sul campo di Cairo. Infine, la premiazione.