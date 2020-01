Pallavolo, Torneo della Befana: i risultati della prima giornata in diretta

Alassio. Ha preso il via oggi, giovedì 3 gennaio, alle ore 10, il Torneo della Befana, giunto alla 21ª edizione, organizzato dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley.

Le squadre iscritte sono 96, suddivise in cinque categorie: Under 12 mista e le femminili Under 13, Under 14, Under 16, Under 18.

Sono ventuno i campi di gioco, negli impianti di Alassio, Diano Marina, Finale Ligure, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Loano, Ortovero, Pietra Ligure.

Oggi si giocato 117 incontri. Vediamo, categoria per categoria, come sta andando la prima giornata di gare.

Under 18 femminile

Girone A (a Diano Marina)

ore 10 Golfo di Diana – Sporting Libertas Parella 0-3

ore 13 Sporting Libertas Parella – Union For Volley

ore 16 Union For Volley – Golfo di Diana

Classifica: Sporting Libertas Parella 3, Union For Volley 0, Golfo di Diana 0

Girone B (a Diano Marina)

ore 11,30 Volley Team Finale – PGS El Gall 1-2

ore 14,30 PGS El Gall – Val Chisone

ore 17,30 Val Chisone – Volley Team Finale

Classifica: PGS El Gall 2, Volley Team Finale 1,Val Chisone 0

Girone C (a Diano Marina)

ore 10 Alassio Laigueglia – Busca 2-1

ore 13 Busca – Chisola

ore 16 Chisola – Alassio Laigueglia

Classifica: Alassio Laigueglia 2, Busca 1, Chisola 0

Girone D (a Diano Marina)

ore 11,30 VGP Genova – Labor Volley 2-1

ore 14,30 Labor Volley – Rivanazzano

ore 17,30 Rivanazzano – VGP Genova

Classifica: VGP Genova 2, Labor Volley 1, Rivanazzano 0

Under 16 femminile

Girone A (a Finale Ligure)

ore 10,30 Sabazia – Libellula “Lyons Nera” 0-2

ore 13 Libellula “Lyons Nera” – Val Chisone

ore 15,30 Val Chisone – Sabazia

Classifica: Libellula “Lyons Nera” 3, Val Chisone 0, Sabazia 0

Girone B (a Finale Ligure)

ore 11,45 Pallavolo Ovada – Granda Volley Cuneo 2-1

ore 14,15 Granda Volley Cuneo – Union For Volley

ore 16,45 Union For Volley – Pallavolo Ovada

Classifica: Pallavolo Ovada 2, Granda Volley Cuneo 1, Union For Volley 0

Girone C (a Finale Ligure)

ore 10,30 Albenga Volley – PGS El Gall 0-2

ore 13 PGS El Gall – San Giorgio Volley

ore 15,30 San Giorgio Volley – Albenga Volley

Classifica: PGS El Gall 3, Albenga Volley 0, San Giorgio Volley 0

Girone D (a Finale Ligure)

ore 11,45 Pallavolo Valenza – Got Talent Fossano 0-2

ore 14,15 Got Talent Fossano – Union Volley 05

ore 16,45 Union Volley 05 – Pallavolo Valenza

Classifica: Got Talent Fossano 3, Union Volley 05 0, Pallavolo Valenza 0

Girone E (a Pietra Ligure)

ore 10,30 Maremola Volley – LPM Egea Mondovì 0-2

ore 13 LPM Egea Mondovì – Chisola Volley

ore 15,30 Chisola Volley – Maremola Volley

Classifica: LPM Egea Mondovì 3, Chisola Volley 0, Maremola Volley 0

Girone F (a Pietra Ligure)

ore 11,45 Volley Roero – 2D Lingotto 0-2

ore 14,15 2D Lingotto – Intercomunale Cagno

ore 16,45 Intercomunale Cagno – Volley Roero

Classifica: 2D Lingotto 3, Intercomunale Cagno 0, Volley Roero 0

Girone G (a Pietra Ligure)

ore 10,30 Libellula “Lyons Rossa” – Acqui Terme 1-2

ore 13 Acqui Terme – Pallavolo Valli di Lanzo

ore 15,30 Pallavolo Valli di Lanzo – Libellula “Lyons Rossa”

Classifica: Acqui Terme 2, Libellula “Lyons Rossa” 1, Pallavolo Valli di Lanzo 0

Girone H (a Pietra Ligure)

ore 11,45 Volley Marene – In Volley 0-2

ore 14,15 In Volley – Caselle Volley

ore 16,45 Caselle Volley – Volley Marene

Classifica: In Volley 3,Volley Marene 0, Caselle Volley 0

Girone J (a Pietra Ligure)

ore 10,30 Golfo di Diana – VBC Savigliano 0-2

ore 13 VBC Savigliano – Sporting Libertas Parella

ore 15,30 Sporting Libertas Parella – Golfo di Diana

Classifica: VBC Savigliano 3, Sporting Libertas Parella 0, Golfo di Diana 0

Girone L (a Pietra Ligure)

ore 11,45 Volley Montà – Labor Volley 1-2

ore 14,15 Labor Volley – Pavic

ore 16,45 Pavic – Volley Montà

Classifica: Labor Volley 2, Volley Montà 1, Pavic 0

Under 14 femminile

Girone A (a Laigueglia)

ore 10,30 NSC Volley Imperia – LPM Vercol Mondovì 2-0

ore 11,45 Aosta Volley – In Volley 0-2

ore 13 In Volley – NSC Volley Imperia

ore 14,15 LPM Vercol Mondovì – Aosta Volley

ore 15,30 Aosta Volley – NSC Volley Imperia

ore 16,45 LPM Vercol Mondovì – In Volley

Classifica: NSC Volley Imperia 3, In Volley 3, LPM Vercol Mondovì 0, Aosta Volley 0

Girone B (a Alassio)

ore 10,30 Volare Volley – Nichelino Hesperia Volley 1-2

ore 11,45 Intercomunale Cagno – Balamunt 1-2

ore 13 Balamunt – Volare Volley

ore 14,15 Nichelino Hesperia Volley – Intercomunale Cagno

ore 15,30 Intercomunale Cagno – Volare Volley

ore 16,45 Nichelino Hesperia Volley – Balamunt

Classifica: Balamunt 2, Nichelino Hesperia Volley 2, Volare Volley 1, Intercomunale Cagno 1

Girone C (a Ortovero)

ore 10,30 Maremola Volley – Pallavolo Valenza 0-2

ore 11,45 Pino – Val Chisone 2-0

ore 13 Val Chisone – Maremola Volley

ore 14,15 Pallavolo Valenza – Pino

ore 15,30 Pino – Maremola Volley

ore 16,45 Pallavolo Valenza – Val Chisone

Classifica: Pallavolo Valenza 3, Pino 3, Val Chisone 0, Maremola Volley 0

Girone D (a Ceriale)

ore 10,30 Sanremesi e Armesi Mazzu – Libellula Bra 0-2

ore 11,45 Virtus Biella – Fenera Chieri 2-0

ore 13 Fenera Chieri – Sanremesi e Armesi Mazzu

ore 14,15 Libellula Bra – Virtus Biella

ore 15,30 Virtus Biella – Sanremesi e Armesi Mazzu

ore 16,45 Libellula Bra – Fenera Chieri

Classifica: Libellula Bra 3, Virtus Biella 3, Fenera Chieri 0, Sanremesi e Armesi Mazzu 0

Girone E (a Borghetto Santo Spirito)

ore 10,30 Albisola – Centallo 2-0

ore 11,45 New Volley Carmagnola – Pavic 0-2

ore 13 Pavic – Albisola

ore 14,15 Centallo – New Volley Carmagnola

ore 15,30 New Volley Carmagnola – Albisola

ore 16,45 Centallo – Pavic

Classifica: Pavic 3, Albisola 3, Centallo 0, New Volley Carmagnola 0

Girone F1 (a Alassio)

ore 10,30 Sporting Libertas Parella – Rivanazzano 0-2

ore 11,45 Rivanazzano – Lemen “Blu” 1-2

ore 13 Lemen “Blu” – Sporting Libertas Parella

Classifica: Rivanazzano 4, Lemen “Blu” 2, Sporting Libertas Parella 0

Girone F2 (a Alassio)

ore 10,30 Azur Volley – 2D Lingotto 0-2

ore 11,45 2D Lingotto – Lemen “Bianca” 0-2

ore 13 Lemen “Bianca” – Azur Volley

Classifica: Lemen “Bianca” 3, 2D Lingotto 3, Azur Volley 0

Under 13 femminile

Girone A (a Albenga)

ore 10,30 Albenga Volley – Pallavolo Vallestura 0-2

ore 11,45 Libellula Bra – Val Chisone 2-0

ore 13 Pallavolo Vallestura – Val Chisone

ore 14,15 Albenga Volley – Libellula Bra

ore 15,30 Libellula Bra – Pallavolo Vallestura

ore 16,45 Val Chisone – Albenga Volley

Classifica: Libellula Bra 3, Pallavolo Vallestura 3, Albenga Volley 0, Val Chisone 0

Girone B (a Albenga)

ore 10,30 Alassio Laigueglia Volley – Got Talent Fossano 1-2

ore 11,45 LPM Mondovì – Intercomunale Cagno 0-2

ore 13 Got Talent Fossano – Intercomunale Cagno

ore 14,15 Alassio Laigueglia Volley – LPM Mondovì

ore 15,30 LPM Mondovì – Got Talent Fossano

ore 16,45 Intercomunale Cagno – Alassio Laigueglia Volley

Classifica: Intercomunale Cagno 3, Got Talent Fossano 2, Alassio Laigueglia Volley 1, LPM Mondovì 0

Girone C (a Albenga)

ore 10,30 101 Caffè Mazzu – PGS El Gall 1-2

ore 11,45 Pallavolo Ovada – In Volley 2-0

ore 13 PGS El Gall – In Volley

ore 14,15 101 Caffè Mazzu – Pallavolo Ovada

ore 15,30 Pallavolo Ovada – PGS El Gall

ore 16,45 In Volley – 101 Caffè Mazzu

Classifica: Pallavolo Ovada 3, PGS El Gall 2, 101 Caffè Mazzu 1, In Volley 0

Girone D (a Loano)

ore 10,30 San Pio X Loano – Roero Volley 2-0

ore 11,45 Granda Volley Cuneo – 2D Lingotto 0-2

ore 13 Roero Volley – 2D Lingotto

ore 14,15 San Pio X Loano – Granda Volley Cuneo

ore 15,30 Granda Volley Cuneo – Roero Volley

ore 16,45 2D Lingotto – San Pio X Loano

Classifica: 2D Lingotto 3, San Pio X Loano 3, Roero Volley 0, Granda Volley Cuneo 0

Under 12 mista

Girone A (a Loano)

ore 10 Cogoleto – Libellula Bra 2-1

ore 13 Libellula Bra – New Volley Carmagnola

ore 16 New Volley Carmagnola – Cogoleto

Classifica: Cogoleto 2, Libellula Bra 1, New Volley Carmagnola 0

Girone B (a Loano)

ore 11,30 Pallavolo Ovada – Granda Volley Cuneo 0-2

ore 14,30 Granda Volley Cuneo – Lemen Volley “Bianca”

ore 17,30 Lemen Volley “Bianca” – Pallavolo Ovada

Classifica: Granda Volley Cuneo 3,Pallavolo Ovada 0, Lemen Volley “Bianca” 0

Girone C (a Loano)

ore 10 Maremola Volley – Valle Belbo 2-1

ore 13 Valle Belbo – Sporting Libertas Parella

ore 16 Sporting Libertas Parella – Maremola Volley

Classifica: Maremola Volley 2, Valle Belbo 1, Sporting Libertas Parella 0

Girone D (a Loano)

ore 11,30 PGS El Gall – Lemen Volley “Blu”

ore 14,30 Lemen Volley “Blu” – Pavic

ore 17,30 Pavic – PGS El Gall

Classifica: Pavic 0, PGS El Gall 0, Lemen Volley “Blu” 0