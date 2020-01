Pallavolo, seconda giornata del Torneo della Befana: gli aggiornamenti

Alassio. Sabato 4 gennaio va in scena la seconda delle tre giornate del Torneo della Befana, organizzato dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley.

Una 21ª edizione intensissima, con 96 squadre partecipanti e ventuno campi di gioco, negli impianti di dieci Comuni: Alassio, Diano Marina, Finale Ligure, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Laigueglia, Loano, Ortovero, Pietra Ligure.

Cinque i titoli in palio: nelle categorie femminili Under 18, Under 16, Under 14, Under 13 e nell’Under 12 mista.

Oggi, dalle ore 9 fino al tardo pomeriggio, si giocano ben 120 incontri.

Vediamo, categoria per categoria, i risultati.

Under 18 femminile

Girone E (a Diano Marina)

ore 9 Golfo di Diana – Val Chisone

ore 9 Busca – Rivanazzano

ore 15 Golfo di Diana – Busca

ore 15 Val Chisone – Rivanazzano

Classifica: Val Chisone 0, Rivanazzano 0, Golfo di Diana 0, Busca 0

Quarti di finale (a Diano Marina)

ore 10,15 Sporting Libertas Parella – Volley Team Finale

ore 10,15 PGS El Gall – Union For Volley

ore 11,30 Alassio Laigueglia – Labor Volley

ore 11,30 VGP Genova – Chisola

Semifinali 5°/8° posto (a Diano Marina)

ore 16,15

ore 17,30

Semifinali 1°/4° posto (a Diano Marina)

ore 16,15

ore 17,30

Under 16 femminile

Girone M (1°/16° posto) (a Finale Ligure)

ore 9 VBC Savigliano – LPM Egea Mondovì

ore 10,15 Got Talent Fossano – San Giorgio Volley

ore 14,30 San Giorgio Volley – VBC Savigliano

ore 15,45 LPM Egea Mondovì – Got Talent Fossano

ore 17 Got Talent Fossano – VBC Savigliano

ore 18,15 LPM Egea Mondovì – San Giorgio Volley

Classifica: LPM Egea Mondovì 0, San Giorgio Volley 0, Got Talent Fossano 0, VBC Savigliano 0

Girone N (1°/16° posto) (a Finale Ligure)

ore 9 2D Lingotto – Acqui Terme

ore 10,15 Granda Volley Cuneo – Intercomunale Cagno

ore 14,30 Intercomunale Cagno – 2D Lingotto

ore 15,45 Acqui Terme – Intercomunale Cagno

ore 17 Granda Volley Cuneo – 2D Lingotto

ore 18,15 Acqui Terme – Intercomunale Cagno

Classifica: Acqui Terme 0, Intercomunale Cagno 0, Granda Volley Cuneo 0, 2D Lingotto 0

Girone O (1°/16° posto) (a Loano)

ore 9 Val Chisone – Caselle Volley

ore 10,15 Union For Volley – Chisola Volley

ore 14,30 Chisola Volley – Val Chisone

ore 15,45 Caselle Volley – Union For Volley

ore 17 Union For Volley – Val Chisone

ore 18,15 Caselle Volley – Chisola Volley

Classifica: Caselle Volley 0, Chisola Volley 0, Union For Volley 0, Val Chisone 0

Girone P (1°/16° posto) (a Pietra Ligure)

ore 9 PGS El Gall – Pavic

ore 10,15 Union Volley 05 – In Volley

ore 14,30 In Volley – PGS El Gall

ore 15,45 Pavic – Union Volley 05

ore 17 Union Volley 05 – PGS El Gall

ore 18,15 Pavic – In Volley

Classifica: Pavic 0, In Volley 0, Union Volley 05 0, PGS El Gall 0

Girone Q (17°/24° posto) (a Pietra Ligure)

ore 9 Sporting Libertas Parella – Labor Volley

ore 10,15 Pallavolo Ovada – Maremola Volley

ore 14,30 Maremola Volley – Sporting Libertas Parella

ore 15,45 Labor Volley – Pallavolo Ovada

ore 17 Pallavolo Ovada – Sporting Libertas Parella

ore 18,15 Labor Volley – Maremola Volley

Classifica: Labor Volley 0, Maremola Volley 0, Pallavolo Ovada 0, Sporting Libertas Parella 0

Girone R (17°/24° posto) (a Pietra Ligure)

ore 9 Pallavolo Valli di Lanzo – Libellula “Lyons Nera”

ore 10,15 Libellula “Lyons Rossa” – Volley Montà

ore 14,30 Volley Montà – Pallavolo Valli di Lanzo

ore 15,45 Libellula “Lyons Nera” – Libellula “Lyons Rossa”

ore 17 Libellula “Lyons Rossa” – Pallavolo Valli di Lanzo

ore 18,15 Libellula “Lyons Nera” – Volley Montà

Classifica: Libellula “Lyons Nera” 0, Volley Montà 0, Libellula “Lyons Rossa” 0, Pallavolo Valli di Lanzo 0

Girone S (25°/30° posto) (a Borghetto Santo Spirito)

ore 9 Albenga Volley – Volley Marene

ore 10,15 Volley Marene – Volley Roero

ore 11,30 Volley Roero – Albenga Volley

Classifica: Albenga Volley 0, Volley Roero 0, Volley Marene 0

Girone T (25°/30° posto) (a Pietra Ligure)

ore 9 Sabazia – Pallavolo Valenza

ore 10,15 Pallavolo Valenza – Golfo di Diana

ore 11,30 Golfo di Diana – Sabazia

Classifica: Golfo di Diana 0, Sabazia 0, Pallavolo Valenza 0

Under 14 femminile

Girone G (1°/16° posto) (a Alassio)

ore 9 Libellula Bra – Intercomunale Cagno

ore 10,15 Albisola – Sporting Libertas Parella

ore 14,30 Sporting Libertas Parella – Libellula Bra

ore 15,45 Intercomunale Cagno – Albisola

ore 17 Albisola – Libellula Bra

ore 18,15 Intercomunale Cagno – Sporting Libertas Parella

Classifica: Intercomunale Cagno 0, Sporting Libertas Parella 0, Albisola 0, Libellula Bra 0

Girone H (1°/16° posto) (a Alassio)

ore 9 Pavic – NSC Volley Imperia

ore 10,15 Virtus Biella – LPM Vercol Mondovì

ore 14,30 LPM Vercol Mondovì – Pavic

ore 15,45 NSC Volley Imperia – Virtus Biella

ore 17 Virtus Biella – Pavic

ore 18,15 NSC Volley Imperia – LPM Vercol Mondovì

Classifica: NSC Volley Imperia 0, LPM Vercol Mondovì 0, Virtus Biella 0, Pavic 0

Girone J (1°/16° posto) (a Alassio)

ore 9 Pallavolo Valenza – In Volley

ore 10,15 Pino – Rivanazzano

ore 14,30 Rivanazzano – Pallavolo Valenza

ore 15,45 In Volley – Pino

ore 17 Pino – Pallavolo Valenza

ore 18,15 In Volley – Rivanazzano

Classifica: Pino 0, Pallavolo Valenza 0, In Volley 0, Rivanazzano 0

Girone L (1°/16° posto) (a Laigueglia)

ore 9 Balamunt – Lemen “Blu”

ore 10,15 Lemen “Bianca” – 2D Lingotto

ore 14,30 2D Lingotto – Balamunt

ore 15,45 Lemen “Blu” – Lemen “Bianca”

ore 17 Lemen “Bianca” – Balamunt

ore 18,15 Lemen “Blu” – 2D Lingotto

Classifica: Lemen “Blu” 0, 2D Lingotto 0, Lemen “Bianca” 0, Balamunt 0

Girone M (17°/22° posto) (a Ortovero)

ore 9 Sanremesi e Armesi Mazzu – New Volley Carmagnola

ore 11,30 New Volley Carmagnola – Centallo

ore 16,15 Centallo – Sanremesi e Armesi Mazzu

Classifica: Sanremesi e Armesi Mazzu 0, New Volley Carmagnola 0, Centallo 0

Girone N (17°/22° posto) (a Ortovero)

ore 10,15 Val Chisone – Nichelino Hesperia Volley

ore 15 Nichelino Hesperia Volley – Volare Volley

ore 17,30 Volare Volley – Val Chisone

Classifica: Volare Volley 0, Val Chisone 0, Nichelino Hesperia Volley 0

Girone O (23°/26° posto) (a Ceriale)

ore 9 Aosta Volley – Maremola Volley

ore 10,15 Fenera Chieri – Azur Volley

ore 15,30 Azur Volley – Aosta Volley

ore 16,45 Maremola Volley – Fenera Chieri

Classifica: Maremola Volley 0, Fenera Chieri 0, Azur Volley 0, Aosta Volley 0

Under 13 femminile

Girone E (1°/8° posto) (a Albenga)

ore 9 Libellula Bra – Got Talent Fossano

ore 9 In Volley – Granda Volley Cuneo

ore 14,30 Libellula Bra – Granda Volley Cuneo

ore 14,30 Got Talent Fossano – In Volley

ore 17 Libellula Bra – In Volley

ore 17 Got Talent Fossano – Granda Volley Cuneo

Classifica: Got Talent Fossano 0, Granda Volley Cuneo 0, Libellula Bra 0, In Volley 0

Girone F (1°/8° posto) (a Albenga)

ore 10,15 Pallavolo Ovada – 2D Lingotto

ore 10,15 Pallavolo Vallestura – Intercomunale Cagno

ore 15,45 2D Lingotto – Pallavolo Vallestura

ore 15,45 Pallavolo Ovada – Intercomunale Cagno

ore 18,15 Pallavolo Ovada – Pallavolo Vallestura

ore 18,15 2D Lingotto – Intercomunale Cagno

Classifica: Pallavolo Ovada 0, Intercomunale Cagno 0, 2D Lingotto 0, Pallavolo Vallestura 0

Girone G (9°/12° posto) (a Albenga)

ore 11,30 Val Chisone – LPM Mondovì

ore 11,30 PGS El Gall – San Pio X Loano

ore 17 Val Chisone – PGS El Gall

ore 18,15 LPM Mondovì – San Pio X Loano

Classifica: LPM Mondovì 0, San Pio X Loano 0, Val Chisone 0, PGS El Gall 0

Girone H (13°/16° posto) (a Albenga)

ore 9 Albenga Volley – Alassio Laigueglia Volley

ore 10,15 101 Caffè Mazzu – Roero Volley

ore 14,30 Albenga Volley – 101 Caffè Mazzu

ore 15,45 Alassio Laigueglia Volley – Roero Volley

Classifica: Roero Volley 0, 101 Caffè Mazzu 0, Alassio Laigueglia Volley 0, Albenga Volley 0

Under 12 mista

Girone E (a Loano)

ore 9 New Volley Carmagnola – Pallavolo Ovada

ore 9 Valle Belbo – Pavic

ore 15 New Volley Carmagnola – Valle Belbo

ore 15 Pallavolo Ovada – Pavic

Classifica: Pallavolo Ovada 0, Pavic 0, New Volley Carmagnola 0, Valle Belbo 0

Quarti di finale (a Loano)

ore 10,15 Cogoleto – Granda Volley Cuneo

ore 10,15 Lemen Volley “Bianca” – Libellula Bra

ore 11,30 Sporting Libertas Parella – Lemen Volley “Blu”

ore 11,30 PGS El Gall – Maremola Volley

Semifinali (a Loano)

ore 16,15

ore 16,15

ore 17,30

ore 17,30