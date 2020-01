Pallanuoto: la Carige Rari Nantes Savona vince il Gezira Water Polo International Tournament in Egitto

E’ stata assolutamente più che positiva la prima trasferta nella storia della Rari all’ombra delle Piramidi. I ragazzi di Alberto Angelini hanno, infatti, vinto tutte le partite in programma e si sono aggiudicati il “Gezira Waterpolo International Tournament” che si è svolto dal 14 al 19 gennaio a Il Cairo, in Egitto, nella suggestiva cornice dell’isola di Gezira. Il Torneo internazionale, organizzato dai padroni di casa del Gezira Waterpolo, ha visto la partecipazione anche degli ungheresi del Vasas, dei brasiliani del Polo Aquatico Sesi, dei montenegrini dello Jadran Herceg Novi e degli spagnoli del Waterpolo Tenerife Echeyde.

Questi tutti i risultati delle partite:

Carige R.N. Savona – Echeyde 18 – 8

Parziali: 4 – 2, 3 – 3, 6 – 1, 5 – 2

Marcatori: Patchaliev 2, Vuskovic 2, Molina, Rizzo 4, Piombo, Campopiano 3, Bianco, Novara 3, Caldieri.

Man of the match: Rizzo.

Gezira – Carige R.N. Savona 9 – 12

Parziali: 0 – 4, 4 – 2, 2 – 4, 3 – 2

Marcatori: Patchaliev, Vuskovic 4, Molina, Rizzo 2, Piombo, Campopiano 2, Caldieri.

Carige R.N. Savona – Vasas 19 – 5

Parziali: 5 – 1, 4 – 1, 5 – 0, 5 – 3

Marcatori: Patchaliev 3, Boggiano 4, Vuskovic 3, Rizzo 2, Campopiano 2, Novara 2, Caldieri 3.

Man of the match: Morretti.

Carige R.N. Savona – Sesi 11 – 6

Parziali: 3 – 5, 3 – 0, 2 – 1, 3 – 0

Marcatori: Vuskovic, Molina, Rizzo 2, Piombo 2, Campopiano 2, Bianco, Novara, Caldieri.

Man of the match: Molina.

Carige R.N. Savona – Jadran Herceg Novi 14 – 13

Parziali: 3 – 2, 3 – 3, 4 – 3, 4 – 5

Marcatori: Patchaliev, Vuskovic 3, Molina 3, Rizzo 2, Campopiano 2, Bianco, Novara, Caldieri.

Man of the match: Molina

FINALE

Carige R.N. Savona – Jadran Herceg Novi 13 – 7

Parziali: 4 – 1, 2 – 2, 4 – 1, 3 – 3

Marcatori: Molina 4, Rizzo, Piombo, Campopiano 3, Bianco, Ricci, Novara 2.

Man of the match: Molina.

PREMI SPECIALI

Best Goalkeeper: Morretti

Best Player: Rizzo

Best Playmaker: Campopiano

Questi i convocati che hanno partecipato alla trasferta egiziana: Stefano Morretti, Andrea Patchaliev, Giorgio Boggiano, Nebojsa Vuskovic, Guillermo Molina Rios, Valerio Rizzo, Federico Piombo, Eduardo Campopiano, Lorenzo Bianco, Pietro Ricci, Ettore Novara, Alessio Caldieri, Nicolò Da Rold.

Laura Sicco

(Nella foto in alto la Rari in visita alle Piramidi)